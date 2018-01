Con seis premios, Bruno Mars arrasa en los Grammy 2018

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Bruno Mars arrasó esta noche en el regreso de los Grammy a Nueva York, donde levantó los seis gramófonos a los que aspiraba mientras que el favorito, Jay-Z, se fue sin nada.

Mars triunfó con su trabajo “24K Magic” (mejor álbum general y de R&B), su tema homónimo “24K Magic” (mejor grabación) y el pegadizo “That’s what I like” (mejor canción general y de R&B, y mejor actuación de R&B).

Mars también dejó atrás al hit puertorriqueño “Despacito” que buscaba convertirse en la primera canción en español en conquistar estos galardones.

“24K Magic” es el tercer álbum de Bruno Mars, de 32 años, nacido en Hawái, que generó hits como “That’s What I Like”.

Shakira, Residente y Rubén Blades conquistaron los Grammy a los que estaban nominados por sus más recientes trabajos.

Los ganadores

GRABACIÓN DEL AÑO:

“24K Magic”, de Bruno Mars

ÁLBUM DEL AÑO:

24K Magic, de Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO:

“That’s What I Like”, de Bruno Mars

MEJOR ARTISTA NUEVO

Alessia Cara

MEJOR SOLISTA POP

Ed Sheeran, “Shape of You”

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO

The Weeknd, Starboy

MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP

Kendrick Lamar, DAMN

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

Chris Stapleton, From a Room: Volume 1

MEJOR JAZZ VOCAL ÁLBUM

Cécile McLorin Salvant, Dreams and Daggers

MEJOR ÁLBUM DE GOSPEL

Cece Winans, Let Them Fall in Love

MEJOR DISCO LATINO DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA

Residente – Residente

MEJOR ÁLBUM LATINO

Shakira, El Dorado

MEJOR AMERICANA ALBUM

Jason Isbell and the 400 Unit, The Nashville Sound

PRODUCTOR DEL AÑO

Greg Kurstin

MEJOR CANCIÓN PARA VISUAL MEDIA

“How Far I’ll Go,” Moana

MEJOR VIDEO MUSICAL

Humble -Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM CONTEMPORANEO INSTRUMENTAL

Jeff Lorber Fusion, Prototype

MEJOR METAL PERFORMANCE

Mastodon, “Sultan’s Curse”

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Foo Fighters, “Run”

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

The War on Drugs, A Deeper Understanding

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK

You Want it Darker -Leonard Cohen

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

The National, Sleep Well Beast

MEJOR ÁLBUM (DANCE/ELECTRÓNICA)

3-D The Catalogue -Kraftwerk

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

Tony Bennett Celebrates 90, varios artistas

MEJOR RAP/SUNG PERFORMANCE

Loyaly, Kendrick Lamar Ft. Rihanna

MEJOR ÁLBUM DE COMEDIA

The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas, Dave Chappelle

MEJOR INTERPRETACIÓN POP/DÚO GRUPO:

“Feel It Still”, Portugal. The Man.

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL:

“Divide”, Ed Sheeran.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK, MÚSICA URBANA O ALTERNATIVA LATINA:

“Residente”, Residente.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA, INCLUYENDO TEJANA:

“Arriero somos. Versiones acústicas”, Aida Cuevas.

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO:

“Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.

MEJOR ÁLBUM DE LATIN JAZZ:

“Jazz Tango”, Pablo Ziegler Trio.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL:

“Dreams And Daggers”, Cecile McLorin Salvant.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL:

“Rebirth”, Billy Childs.

MEJOR COMPOSICIÓN INSTRUMENTAL:

Arturo O’Farrill, “Three Revolutions”.

MEJOR BANDA SONORA:

“La La Land”.

CANCIÓN COMPUESTA PARA UN MEDIO AUDIOVISUAL:

“How Far I’ll Go”, Lin-Manuel Miranda.

MEJOR DISEÑO DE EMPAQUE (EMPATE):

“El Orisha de la Rosa”, Claudio Roncoli y Cactus Taller, directores de arte (Magín Díaz) y “Pure Comedy (Deuxe Edition)”, Sasha Barr, Ed Steed y Josh Tillman, directores de arte (Father John Misty).

MEJOR ÁLBUM HABLADO:

“The Princess Diarist” – Carrie Fisher.