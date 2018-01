En Morelos “se vienen cosas más cabronas, pero estoy listo”: Cuauhtémoc Blanco (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca y virtual candidato de la coalición Morena-PES-PT al gobierno de Morelos, se dijo listo para encarar el reto, aunque afirmó: “se vienen cosas, como digo yo, más cabronas, más fuertes, me enfrento a unos monstruos”.

No obstante, refrendó que, de llegar a la gubernatura, “el que la tenga que pagar, la pagará”.

En conferencia de prensa, luego de ser destapado por Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo 28 durante su gira por Chiapas, el exfutbolista se observó tranquilo.

“Me enfrentaré a unos monstruos. Como les he dicho, a esos personajes (Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso) les quité el sistema porque yo no entro en el juego de ellos. Yo no me vendo con nadie ni con nada. Ya lo he dicho muchas veces”, sostuvo.

El edil aseguró que su meta no sólo es el gobierno per se, sino evitar a toda costa que Ramírez se eternice a través de su hijastro Gayosso. Dijo que el propósito es evitar que llegue “el descerebrado”, en referencia al hijo de Elena Cepeda. Por ello, lanzó el reto de que quien gane la gubernatura debe “hacerle justicia a los morelenses”.

“Aquí tenemos una meta todos: que no llegue el descerebrado. Nada más. Es una persona enferma que le ha hecho mucho daño a la gente, una persona que dice él que es guayabo (como se le denomina a la gente de Cuernavaca), imagínate, que él es de Cuernavaca. Él nació en la Ciudad de México. Yo también nací en la Ciudad de México, pero tengo una responsabilidad muy grande por la gente que votó por mí y a la que no voy a defraudar”, sostuvo.

Blanco Bravo reiteró que llevará a juicio al actual mandatario morelense:

“El que tenga que pagar, que la tenga que pagar. El que llegue sabe qué tiene que hacer con estos personajes que le han hecho daño a todos los ciudadanos y a toda la gente. No hay tregua, como hay muchos personajes que lo hacen, no hay acuerdos. La gente que ha hecho mal la tiene que pagar. Hay que tener cuidado porque estos, son capaces de muchas cosas. Mucho cuidado porque son personas enfermas, personas que quieren seguir teniendo el poder”.

Según el exseleccionado nacional, “va a haber un cambio muy grande. La gente tiene una esperanza. Tenemos que seguir luchando contra esa gente que se lleva la lana, han robado mucho y la gente sigue pobre. Por eso hay que darle con todo a esas personas que le han hecho mal a la gente”.

Respecto a la fecha en que pedirá licencia para separarse del cargo de alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco dijo que todavía lo analiza.

Y es que, de acuerdo con los tiempos legales, las campañas electorales para la gubernatura en Morelos son de 60 días. El calendario oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) establece que éstas iniciarán el 28 de abril.

Finalmente, Blanco Bravo agradeció a los líderes nacionales de Morena y el Partido Encuentro Social (PES) por confiar en él para ser su candidato al gobierno de Morelos.