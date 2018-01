Moreno Valle, detrás de la “guerra sucia” de llamadas contra López Obrador en Puebla: Barbosa  

PUEBLA, Pue. (apro).- El senador Luis Miguel Barbosa acusó al exgobernador Rafael Moreno Valle de estar detrás de la guerra sucia que se desató en Puebla esta semana contra el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Tras registrarse como precandidato a la gubernatura de Puebla, aseguró que el exmandatario estatal está preocupado porque las preferencias electorales para su esposa, Martha Erika Alonso, han ido a la baja, mientras que las simpatías para Morena han ido al alza en esta entidad.

“En Puebla estamos convencidos que, como dicen los abogados, ‘lo accesorio sigue la suerte de lo principal’. Entonces, ellos saben que, estando mal Anaya, le va a ir mal a Martha Erika; que, estando mal Meade, le va a ir mal a Doger. Y por eso quieren bajar a López Obrador en Puebla”, expresó.

El legislador recordó que las miles de llamadas que se desataron en los últimos dos días en esta entidad, en las que se acusa a López Obrador de querer vender el petróleo de los mexicanos al “enemigo ruso” fueron hechas desde teléfonos de Puebla.

“Le encargué a nuestro equipo jurídico que preparen la queja electoral por esta razón. Nosotros no vamos a ir contra el perro, sino contra el amo. Y el amo aquí es Rafael Moreno Valle. En Puebla el amo es Rafael Moreno Valle”, agregó.

Luis Miguel Barbosa aseguró que en los dos meses y medio que lleva en precampaña ya va adelante en las encuestas y confió en lograr el triunfo electoral en los comicios del próximo 1 de julio.

“Más allá del deseo y de la permisibilidad que Moreno Valle pudiera querer, en Puebla la gente está convencida que no se puede permitir la tercera gubernatura de Moreno Valle. La primera, cuando lo fue en 2012-2017; la segunda, la que ejerce a través de Tony Gali, y la tercera, la que quiere ejercer desde su esposa. Yo le he llamado a eso impudicia política”, declaró.

El experredista dijo que más que un frente ciudadano, la alianza electoral formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en esta entidad se trata de un “frente familiar”, pues además el gobernador Gali pretende que su hijo Antonio Gali López, sea candidato a senador y el propio Moreno Valle quiere aparecer en las listas plurinominales al Senado.

En rueda de prensa llevada a cabo en la Ciudad de México, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta de Morena, coincidió en que la campaña telefónica contra López Obrador “fue muy local” y aseguró que en ella se gastaron “un dineral para decir tonterías”.

Siguió: “Creo que es sólo el principio, que viene más guerra sucia. De verdad, ya hay momentos en los que ya no me enojo, me da risa. Porque sus capacidades son tan limitadas que dicen tonterías. Entonces, ahora están diciendo ‘es que el petróleo se va a ir a Rusia’, imagínense la atrocidad. De verdad, no hay manera de tomarlos en serio”.