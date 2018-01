Patinador acusado de asesinar a su novia afirma tener pruebas de su inocencia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mario Sáenz, el patinador de 29 años a quien se acusó del asesinato de su novia Victoria Pamela Salas en septiembre del año pasado, grabó un video que fue publicado en el canal de YouTube de Mafian TV, en el que afirma tener todas las pruebas de su inocencia.

Victoria Pamela fue encontrada muerta con una herida en el cuello y bajo el grifo de agua caliente dentro del baño de una habitación del hotel Novo Coapa ubicado en la delegación Tlalpan, a unas cuantas calles de la casa de la víctima.

El principal sospechoso del asesinato era Mario Sáenz, pues fue la última persona con quien estuvo Pamela porque festejaría con él su cumpleaños, según narraron en su momento los padres de la joven.

Sáenz fue detenido cuando se presentó al velorio de Pamela, pero fue puesto en libertad después de que argumentó que el día de los hechos había estado en su casa “haciendo quehacer”.

La PGJ capitalina liberó una nueva orden de aprehensión en contra del sujeto, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, inició una queja de oficio por las irregularidades en la investigación.

En la descripción del video publicado en el canal de Mafian TV, se lee:

“Me hicieron llegar el video de Mario Sáenz, no está prófugo, logré recabar más datos para aportaran algo a la investigación… Te sorprenderás con las pruebas que me arrojaron”

En el video, Sáenz afirma que es inocente, que fue inculpado “injustamente” por las autoridades capitalinas, y que en sus 29 años nunca ha pisado el hotel donde fue hallado el cuerpo de Victoria Pamela.

El patinador arremetió contra la Procuraduría General de Justicia capitalina y afirmó que lo acusaron sin pruebas.

“Yo nunca estuve con Victoria, tengo todas las pruebas ante un Ministerio Público dijeron que mis pruebas eran falsas las cuales son completamente verídicas y se las haré llegar a Mafian TV y a todos los medios para que no vuelvan a hablar y a señalar a una persona, porque esto no es un circo y las personas no debemos vivir esto gracias a los medios y a la Procuraduría”.

Según Sáenz, “Victoria se subió al carro de Arleth Duarte y con su novio Fernando Fragoso y de ahí no supe nada (…) se fueron disque a festejar su cumpleaños, de ahí me fui con mi hijo, con Luis y con Santiago que les consta que me despedí de Victoria y nos fuimos a mi casa, donde después fuimos por unos tacos caí en un bache y seguí el procedimiento con mi seguro, estuve en ministerio público, hubo un perito”.

Luego, en el video se ofrece el testimonio de otra mujer de nombre Ana Ramírez quien afirma que estuvo toda la noche con Mario, su hijo, su primo y un amigo en común. Según quien narra el video la joven no ha sido llamada a declarar.

La “testigo” y otra más afirman que lo dicho sobre el patinador, en el sentido de que no estuvo en el hotel cuando Victoria Pamela fue asesinada, es cierto. Y afirman que las autoridades capitalinas lo “están inculpando”.

“Yo soy completamente inocente y voy a comprobar mi inocencia, aunque la autoridad me requiera, yo nunca estuve prófugo (…) destruyeron mi vida y mi carrera”, concluye Sáenz en el video de poco más de 18 minutos de duración.