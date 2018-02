Familia de Victoria Pamela exige audiencia a la PGJ y sanción a los responsables

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La familia de Victoria Pamela Salas, hallada asesinada hace cinco meses en Tlalpan, exigió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina una audiencia para conocer los avances en la investigación.

Consuelo Salas, madre de la joven de 23 años de edad, dirigió una carta al procurador Edmundo Garrido, en la que externó su preocupación de que el asesinato -presuntamente a manos de su novio Mario Sáenz- quede impune.

“Sin duda, el conocimiento de la verdad y la sanción a las personas responsables será un avance para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en beneficio de mi hija y de otras jóvenes que lamentablemente han sido o podrían ser víctimas de la violencia feminicida”, dice el escrito de la señora.

“Esperando que pueda recibir a las familias de las víctimas que estamos en la mejor disposición para coadyuvar a lograr a la brevedad el acceso a la justicia”, continúa el pronunciamiento.

Ayer, Sáenz, patinador de 29 años, grabó un video que fue publicado en el canal de YouTube de Mafian TV, en el que afirma tener todas las pruebas de su inocencia.

“Yo nunca estuve con Victoria, tengo todas las pruebas ante un Ministerio Público (…) dijeron que mis pruebas eran falsas, las cuales son completamente verídicas y se las haré llegar a Mafian TV y a todos los medios para que no vuelvan a hablar y a señalar a una persona, porque esto no es un circo y las personas no debemos vivir esto gracias a los medios y a la Procuraduría”, sostiene la narración en el video.

Sáenz fue detenido cuando se presentó al velorio de Pamela, pero fue puesto en libertad después de que argumentó que el día de los hechos había estado en su casa “haciendo quehacer”.

La PGJ capitalina liberó una nueva orden de aprehensión en contra del joven, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, inició una queja de oficio por las irregularidades en la investigación.

En septiembre pasado, Victoria Pamela fue encontrada muerta con una herida en el cuello y bajo el grifo de agua caliente dentro del baño de una habitación del hotel Novo Coapa, ubicado en la delegación Tlalpan, a unas cuantas calles de la casa de la víctima.