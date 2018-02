“Fox: agarra la matraca para ayudar a Meade y Anaya”, dice AMLO en Sonora  

HERMOSILLO, Son. (apro).- Ante unos cinco mil simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador lanzó un ultimátum a los expresidentes sobre la pensión vitalicia que reciben y en particular le advirtió a Vicente Fox: “agarra la matraca y empieza ayudarlos porque vamos 15 puntos arriba”.

El precandidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia” urgió al exmandatario panista que avive el apoyo a los virtuales candidatos del PRI, José Antonio Meade, y del PAN, Ricardo Anaya, porque “no levantan”.

Dijo: “Fox está muy alegre diciendo que no va permitir el cambio y va a utilizar todas las artimañas para que no triunfemos”.

El tabasqueño también incluyó a los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo en la advertencia: “Les voy a decir que se vayan preparando psicológicamente porque vamos a ganar, ya no les vamos a dar la pensión de cinco millones de pesos mensuales. Esto no es venganza, es justicia”.

También te recomendamos AMLO me invitó a ser candidato a Fiscal General; lo tomo como un honor: Germán Martínez

Siguió en su discurso: “Se había ocultado durante mucho tiempo como otras cosas, pero lo de la pensión de los expresidentes no está en la Constitución o en alguna ley. Es un acuerdo que firma el (presidente) que entra porque sabe que cuando termine va a querer que siga la pensión millonaria, pero yo voy a llegar a la Presidencia y no voy a firmar ese acuerdo”.

La propuesta de eliminar la pensión vitalicia causó risas e indignación entre los asistentes a la asamblea informativa organizada en la plaza Emiliana de Zubeldía, localizada frente a la fachada de la Universidad de Sonora.

El precandidato coalicionista por el PT, Encuentro Social, y Morena también reiteró que el magnate minero, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, presidente y director del consejo de Grupo México, no va hacer quien “mande” en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Que quede muy claro que los dirigentes que han sido expulsados van a poder regresar, así como Napoleón Gómez Urrutia”, expresó.

López Obrador insistió en que, de lograr la victoria en los comicios del próximo 1 de julio, se va a “cancelar” la pretendida reforma educativa porque esta legislación fue una política para “someter el magisterio y humillarlo”.

Durante la primera visita de López Obrador a Sonora en calidad de precandidato, aprovechó para reiterar que el sector salud no se va a privatizar.

“Ya se va a acabar la nefasta época de las privatizaciones que no han servido, que no han dado resultados, no ha habido crecimiento económico, no hay empleo y, al contrario, nos metieron en esta gran crisis económica que vive la sociedad”, consignó.

Casi al término de la asamblea, el originario de Macuspana, Tabasco, presentó de manera oficial a Lilly Téllez y Alfonso Durazo, como la fórmula que contenderá por los dos escaños disponibles para Sonora en el Senado de la República.