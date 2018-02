Tras polémica, “La región salvaje”, de Amat Escalante, sí se estrenará en Cinemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinemex, la segunda cadena de exhibición en el país, rectificó su postura de no proyectar la película La región salvaje, con la cual Amat Escalante ganó como Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia del 2016.

El largometraje se estrena este viernes 2 de febrero en 59 salas de Cinépolis y 28 pantallas de Cinemex, además, se exhibe en la Cineteca Nacional y más salas independientes.

Escalante, quien también logró Mejor Dirección en el Festival de Cannes del 2013 por Heli (cinta apoyada por Proceso), manifiesta en entrevista que el martes pasado le notificaron que Cinemex canceló todas las proyecciones de La región salvaje en sus salas por falta de lugar en su cartelera:

“Me dijeron que estaban saturados de títulos y que ya no había espacio, a pesar de que esa exhibidora había anunciado la película desde hace un mes. No supe más. Me pareció extraño porque ya sabían que venía la película. Yo confirmé días antes y me aseguraron que estaba programada.

“Cinépolis es el distribuidor del largometraje, empresa que ha distribuido otras cintas en Cinemex, eso no es nada nuevo.”

Cabe recordar por ejemplo que Cinemex financió la comedia exitosa Cuando los hijos regresan, de Hugo Lara, y la exhibió Cinépolis.

Ayer, al saber la situación, los también directores de cine Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro de inmediato apoyaron a La región salvaje en Twitter:

“A dos días de su estreno, @Cinemex eliminó de su programación LA REGION SALVAJE de Amat Escalante, ganador al mejor director en el Festival de Venecia 2016. La excusa, no tener espacio por la cantidad de títulos. Esto es ofensivo e indignante. Espero @Cinemex reconsidere”, escribió el ganador del Óscar por Gravedad.

Por su parte, Del Toro, nominado a 13 estatuillas del Oscar redactó en esa misma red social:

“Me sumo a la causa”.

Escalante habla a esta agencia de ese apoyo de los cineastas:

“Su amparo moral en las redes sociales sí tuvo mucho peso, especialmente la Del Toro que está tan en el momento suyo. Su apoyo ha significado mucho. Esa situación muestra la fragilidad del cine mexicano. No soy ni el primero ni el último, no lo tomo personal, entiendo que son compañías privadas, pero es lo que existe”.

El País, de España, publicó en su página de internet de hoy que Cinemex desmintió la información:

“Una persona de la empresa, que ha pedido a este diario no revelar su nombre, dijo que todo esto ha sido ‘una telenovela creada de la nada’ por Cinépolis. Me parece mal lo que han hecho. Según su versión, Cinemex nunca eliminó de su programación La región salvaje y confirmó que la cuarta cinta de Escalante podrá ser vista en 28 salas a partir de este viernes”.

Al saber del cambio de Cinemex, Cuarón publicó en Twitter:

“@Cinemex ha decidido re-programar LA REGION SALVAJE de Amat Escalante. Aplaudo su decisión de exhibir la obra de un gran maestro del cine contemporáneo como se merece.”

En la misma red, Michel Franco, quien alcanzó Mejor Guión en el Festival de Cannes en 2015 por Chronic, ya se sumó hoy al apoyo de la película: Recomienda al público que asista a verla.

La región salvaje, que protagonizan Simone Bucio, Jesús Meza, Ruth Ramos y Edén Villavicencio, trata sobre Alejandra, una joven mamá y ama de casa, quien vive en una ciudad pequeña con su esposo Ángel e hijos, y se enfrenta a una cultura machista, misógina y homofóbica.

El hermano de ella, Fabián, es gay y trabaja de enfermero en un hospital. Sus vidas cambian con la misteriosa llegada de Verónica, quien los convence de que en el bosque existe algo que no es de este mundo y les dará la respuesta a sus problemas.

La historia se rodó en Guanajuato y es una producción de Alemania, Dinamarca, Italia, Noruega y México. Ya se compró y exhibió en muchos países, como Alemania, España, Estados Unidos y Japón.

“Estoy contento que ya por fin se estrena La región salvaje y han pasado cosas bonitas. Cada película es un mundo pequeño. Me ha llevado no sólo a nuevas experiencias también a nuevas lecciones. Y en esta cinta ha habido muchas cosas nuevas para mí, como incursionar en un género más acentuado en el terror y la fantasía, que me llevó a lugares nuevos de ese género”, destaca Escalante.