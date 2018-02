Desecha el INE queja contra Morena y AMLO por video difundido en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la medida cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Morena y Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Dicha solicitud derivó de la difusión en Facebook de un video (tipo documental) sobre el tabasqueño, que a juicio del quejoso incorpora información que configura posibles actos anticipados de campaña.

No obstante, por unanimidad las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como el consejero Benito Nacif, determinaron que la información colocada o difundida en redes sociales goza de un ámbito reforzado de la libertad de expresión, porque para acceder a ella se requiere de un acto de voluntad para la búsqueda específica de la persona interesada, así como abrir una cuenta para consultar su contenido.

En sesión extraordinaria urgente, la Comisión de Quejas y Denuncias precisó que la colocación de dicha información en Facebook no se trata de una difusión automática, además de que no existen elementos de convicción sobre una supuesta contratación o difusión en la modalidad de publicidad, por lo que no se actualiza un peligro en la demora que amerite la urgencia para suspender el material denunciado.

Sobre la petición del PAN para prohibir la difusión de un contenido similar en el perfil del medio de comunicación social en Facebook o cualquier otra red social, y que López Obrador se abstenga de realizar pronunciamientos con un contenido que debe corresponder a la etapa de campaña, la Comisión también determinó su improcedencia, al tratarse de hechos futuros de realización incierta relacionados con el libre ejercicio de la libertad de expresión.