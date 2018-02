Arrancan precampaña de 10 días por la gubernatura en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle; el senador Luis Miguel Barbosa, y el exrector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger, arrancaron hoy sus precampañas en busca de ser postulados para la gubernatura de Puebla por PAN, Morena y PRI, respectivamente.

El acto oficial del arranque de la precampaña de Alonso, fue encabezado por el precandidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya y con la presencia de integrantes del grupo yunquista que hasta hace unas semanas mantenían una abierta enemistad con el grupo morenovallista.

Y aunque los discursos resaltaron la unidad del partido en torno a los precandidatos, algunos de los asistentes sacaron cartulinas para manifestar a Anaya descontento por su postulación: “Puebla con Moreno Valle” y “Rafa Presidente”, decían los carteles.

No obstante, Anaya dedicó parte de su intervención a elogiar el desempeño de Moreno Valle como gobernador del Estado. “Hizo muy buen gobierno”, manifestó.

Igual, el precandidato en entrevista posterior calificó al exmandatario poblano como uno de los mejores cuadros de Acción Nacional y adelantó que en breve Moreno Valle tendrá un papel protagónico en el proceso electoral.

También dijo que si gana las elecciones invitará al exmandatario a formar parte de su gabinete.

Con el lema “Juntos Hagamos Más”, Alonso, quien ha expresado su molestia por ser nombrada como la esposa del exgobernador, puso en marcha este día una intensa campaña publicitaria en miles de camiones urbanos, así como pita de bardas en distintos puntos de la ciudad.

Aunque las precampañas concluirán este 11 de febrero, la exprimera dama del Estado, quien será postulada por la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los partidos estatales Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI), ya tapizó la ciudad con su fotografía y su nombre.

El precandidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, arrancó con una gira por los municipios de Pahuatlán, Xicotepec y Chignahuapan, en la cual estuvo acompañado del precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

En su recorrido, Barbosa anunció que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en contra del PRI por la utilización de recursos públicos del Programa Prospera.

Explicó que a través de este programa se trató de boicotear la gira de López Obrador en Puebla, luego de que se convocó a los beneficiarios a recibir apoyos económicos en los mismos horarios, fechas y municipios en los que están programados las concentraciones con el precandidato presidencial de Morena.

“Hoy mismo están haciendo reuniones de Prospera en todos los municipios donde tenemos agenda hoy y los cinco días están haciendo reuniones Prospera, o sea, no nos importa pero habla de lo salvaje de sus procedimientos”, dijo Barbosa.

También, anunció que presentará denuncia contra el gobernador Antonio Gali Fayad por haber entregado zapatos y uniformes con el eslogan de su gobierno impreso “Puebla Sigue” y mencionó que ya se interpuso otra denuncia por la campaña de llamadas que se realizó esta semana para asegurar que López Obrador era apoyado por los rusos.

En su discurso en Pahuatlán, Barbosa pidió a los simpatizantes no permitir la tercera reelección de Rafael Moreno Valle, esta vez a través de su esposa.

Igual el priIsta, Enrique Doger, empezó su campaña señalando que la postulación de Alonso es un intento de Moreno Valle por reelegirse.

“Nos quieren engañar, y como dice el clásico: Se pondrán cambiar el nombre pero no la historia. No nos engañan. La candidata de Acción Nacional es la continuación de Rafael Moreno Valle”, manifestó el ex rector en un acto realizado en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Ahí, el priista denunció que el gobierno de Puebla amenazó a los concesionarios del transporte urbano de la entidad para que colocaran la propaganda de Martha Erika en sus unidades, o de lo contrario serían multados o perderían sus concesiones.

Recursos ilícitos en mi contra: AMLO

Entrevistado en Pahuatlán, López Obrador aseguró que la campaña emprendida en su contra en Puebla con llamadas telefónicas, está financiada con recursos de procedencia ilícita.

“Son publicistas que traen del extranjero los de la mafia del poder. No sé precisar para beneficio de qué candidato de la mafia del poder, porque hay varios candidatos que están al servicio. Pero sí, están utilizando mucho dinero de procedencia ilícita para financiar estas campañas”, expresó el precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por otra parte, López Obrador pidió a Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, quien ha hecho declaraciones en torno al supuesto involucramiento de los rusos en los comicios de México, que actúe de manera responsable y que no intervenga en asuntos que sólo competen a los mexicanos.

“Somos respetuosos y pedimos que se respetan los principios de no intervención y de autodeterminación”, expresó.

Cuestionado sobre el caso Odebrecht, el tabasqueño dijo que aunque haya evidencias de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recibió sobornos, el presidente Enrique Peña Nieto lo va a proteger porque con ese dinero se financió su campaña.