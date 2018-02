Washington prende las alarmas: con la App de Strava se pueden mapear sus bases militares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ha llegado la pausa que el soldado utiliza para ejercitarse. Toma un breve descanso, se pone los tenis, camina hacia la puerta del cuartel y saluda a sus compañeros, quienes le permiten la salida sin problema porque es lo que hacen todos los días muchos de ellos, todos. Como el militar prefiere no alejarse, ajusta su recorrido al perímetro exterior del recinto, lo cual además le permite comparar con exactitud sus datos –como velocidad, distancia y ritmo cardiaco– con los de las jornadas previas o los de otras personas. Después de varias vueltas, retorna, saluda, reingresa y se va a duchar.

Sin saberlo, el soldado acaba de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos al aportar un conjunto de datos que revelan en línea, en tiempo real, la ubicación de una base secreta cerca de Bagram, en Afganistán.

Desde expertos hasta aficionados, e incluso –se da como muy probable– secciones de inteligencia de varios países y organizaciones, están ahora utilizando las rutinas deportivas para detectar la presencia de unidades encubiertas en territorios hostiles, o de agentes solitarios que se han infiltrado entre comunidades enemigas: como quienes están dejando estas huellas con sus saludables prácticas son mayoritariamente occidentales, la presencia de una de estas señales en un sitio donde sólo debería haber población local en Medio Oriente, Asia Central o África, sugiere que entre ella también hay alguien ajeno a ese ambiente.

Fitness and social media company Strava releases activity heat map. Excellent for locating military bases (h/t to @Nrg8000). https://t.co/n5RWcI7BJF pic.twitter.com/7zzNcYV42e

