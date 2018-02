“Tuca” Ferreti anuncia su retiro del futbol… en el 2021

MONTERREY, NL (apro).- El entrenador de Tigres, Ricardo Tuca Ferretti, anunció hoy que dejará el futbol en el 2021, cuando concluya la extensión de tres años de contrato que recientemente firmó.

El estratega brasileño, quien llegó por tercera vez a la institución en el 2010, reveló que el mes pasado acordó con la directiva prolongar su estancia con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en un nuevo pacto que inicia a partir del segundo semestre de este año.

“Me ando retirando desde los 50, creo que es suficiente. Hace dos o tres semanas llegamos a un acuerdo por tres años. Me retiro en 2021. Todo en la vida tiene un principio y fin, y creo que es bueno ir preparándose para que no te agarre de sorpresa”, dijo El Tuca, luego del entrenamiento de hoy.

Aseguró que cuando deje el banquillo de la dirección técnica, lo hará de manera definitiva, sin continuar involucrado de ninguna forma con el balompié, pues tiene más de medio siglo con la misma rutina de la que ya quiere descansar.

“Quiero realmente retirarme del futbol. Serían 55 años haciendo lo mismo, todos los días. No quisiera una responsabilidad en la cual tenga que tomar decisiones que influyan en la institución. Terminando ahí sí van a descansar de mí, ya no me vuelven a ver en ningún lado”, señaló el actual entrenador campeón del futbol mexicano, a sus 63 años.

Sobre su relevo, dijo que analizará perfiles y llegado el momento presentará su recomendación a la directiva, aunque serán ellos los que tomen la decisión final.

Ricardo Ferretti afirmó que cuando se marche, espera que no lo convoquen para convertirse en analista de programas deportivos.

“Cuando esto termine no me vayan a querer invitar ahí con ustedes a comentar, a hablar mal de los demás para conseguir la chamba. No voy a ir”, dijo en tono de broma el entrenador, quien en esta última etapa con Tigres ha conquistado cuatro campeonatos de liga.