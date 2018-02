“Los maestros están con nosotros”, dice AMLO, pero ataja que no habrá cargo para nieto de Gordillo

ZACAPOAXTLA, Pue. (apro).- El precandidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cuenta con el apoyo del magisterio del país porque ha ofrecido cancelar la reforma educativa, pero no porque haya ofrecido un cargo a René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo.

Cuestionado en entrevista sobre las versiones que apuntan a que el nieto y el yerno de Gordillo operan a su favor para garantizarle el apoyo de los maestros en las votaciones, López Obrador dijo que el respaldo de ambos es “una opinión que respeta”, pero que el apoyo del magisterio del país proviene de diferentes organizaciones.

“Estoy recibiendo el apoyo de todos los maestros, de todas las organizaciones, me están apoyando de la CNTE y del SNTE, de los movimientos magisteriales independientes, porque vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, y eso une a todos los maestros que han sido muy golpeados, ninguneados por este gobierno, entonces los maestros están con nosotros”, expresó.

A la pregunta de si habrá algún cargo para René Fujiwara y Fernando González, nieto y yerno de la exdirigente del SNTE, López Obrador manifestó que la lucha no es por cargos, sino por ideales, por principios y por transformar al país.

En esta localidad, al acompañar a Luis Miguel Barbosa, precandidato a la gubernatura de Puebla en su primera gira por la entidad, el tabasqueño logró colmar la Plaza Batallón Zacapoaxtla.

En sus redes sociales mostró una foto del acto y bromeó sobre los señalamientos que se le han hecho días previos a su gira por Puebla, en el sentido de que los rusos apoyan su campaña.

“Miren cuántos rusos en Zacapoaxtla con el oportunista, mesiánico, populista y loco de ‘ya saben quién’”, escribió.

También, en entrevista, hizo mención a la columna que publicó Jesús Silva-Herzog Márquez, en el periódico Reforma, en donde asegura que Morena ha sido traicionada antes de llegar al poder y que “el caudillo ha entregado (al partido) al cálculo de sus ambiciones”.

“Silva-Herzog Márquez está equivocado, porque viene de una familia liberal y está convertido en un conservador, aunque en apariencia se exprese, se manifieste y actúe como una persona progresista, la verdad es que es un fresa, fifí, conservador”, fustigó el precandidato de Morena.

En su cuenta de Twitter, López Obrador escribió sobre el mismo tema: “Hace tiempo que Jesús Silva-Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy, en el periódico Reforma, me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales”.

“Entre Marín y Moreno Valle no hay diferencia”

En su intervención ante los simpatizantes que se reunieron en Zacapoaxtla, el aspirante presidencial aseguró que no hay diferencia entre Rafael Moreno Valle, del PAN, y Mario Marín Torres, del PRI, por lo que pidió no votar por ninguno de esos partidos.

“Es lo mismo Moreno Valle del PAN que Marín del PRI, no hay diferencia. Recuerdo que cuando iba a entrar Moreno Valle había una consigna: ¡Fuera Marín, fuera Marín! Vine la primera vez a Puebla, ya estando Moreno Valle, y dije: ‘Se van a arrepentir, éste está peor”. Lo dije: ‘Se va el góber precioso y entra el góber mañoso’, son lo mismo”, manifestó.

Luego insistió en que Moreno Valle pretende su reelección a través de su esposa, Martha Erika Alonso, y pidió al gobernador panista Antonio Gali Fayad que no intervenga en los comicios a favor del proyecto morenovallista.

“No vaya a pensar que nos va a engañar de que va a estar por abajo ayudando a la esposa de Moreno Valle, y también decirle que no es un asunto personal a la señora, no es que estemos en contra de ella, que no tenga derecho a participar, este es un abuso el que su esposo la quiera imponer en Puebla”, alertó.

En su visita a Xiutetelco, el político tabasqueño pidió a Gali Fayad “pintar su raya” para que no pase a la historia “como un títere”.

“Él tiene la oportunidad de pintar su raya. Es terrible que pase a la historia como un títere, como un llaverito de Moreno Valle. Tiene oportunidad para reivindicarse, decir: yo soy el gobernador de Puebla y voy a garantizar que la elección sea libre y sea limpia. Lo estamos emplazando para que tome esa decisión”, puntualizó.

En Acatzingo, uno de los municipios ubicados en la zona llamada “Triángulo Rojo” por la alta incidencia de robo de combustible a Pemex, López Obrador aseguró que con la erradicación de la corrupción se acabarán los huachicoleros “de arriba” y los “de abajo”.

También dijo que su plan para Puebla es apoyar la siembra de 200 mil hectáreas con árboles frutales y maderables para que los habitantes de la región no tengan que dedicarse al robo de combustibles.

“Aquí se implementó una planta de autos con todas las facilidades y apenas se generaron 4 mil trabajos, nosotros con este proyecto otorgaremos más de 80 mil empleos en el campo y son como 5 mil millones que se necesitarán en Puebla para impulsar el proyecto”, detalló.

Por su parte, Barbosa aseguró que el rechazo a la precandidatura de la esposa de Moreno Valle “está creciendo y se está generalizando”.

“Vamos los poblanos a rechazar ese intento de monarquía política, ese intento de maximato político, ese intento de hacer pensar que Puebla es de ellos”, expresó.

Barbosa afirmó que, de llegar a la gubernatura, no habrá impunidad para nadie y que castigará a quien haya defraudado el patrimonio poblano, en particular al exgobernador panista Moreno Valle.

En Acatzingo, Barbosa llamó al gobernador Gali Fayad a no comportarse como el operador de la campaña de Alonso.

“En tres días que llevamos de precampaña ya sacaron las uñas, ya tienen por todo el estado bardas, ya tienen microperforados en todo el transporte (…) Le pedimos al gobernador Gali, le pedimos que cinche al secretario de Movilidad, que no se comporte como aquel que va a operar la campaña de Estado que quiere hacer la esposa de Rafael Moreno Valle” expresó.

Martha Erika vuelve a acusar de misoginia

Martha Erika Alonso volvió a llamar “misóginos” a sus adversarios políticos que aseguran que fue impuesta por su esposo Rafael Moreno Valle en la candidatura.

Al recibir la constancia que la acredita como precandidata del PRD a la gubernatura, la panista insistió en que los ataques en su contra son un insulto para cientos de mujeres poblanas.

“Desde aquí quiero decirles a mis opositores que cuando creen que me están insultando a mí por ser mujer, que no me lo tomo personal, están insultando a cientos de mujeres poblanas que todos los días luchan por salir adelante para ganarse un lugar en la sociedad, a ellas es a quienes están agrediendo, no me están agrediendo a mí”, acotó.