Julio Zamora, de exestrella del Cruz Azul a la quiebra por adeudos médicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El argentino Julio Zamora, quien fuera referente de Cruz Azul, reconoció haber perdido todo lo que ganó durante su carrera deportiva, luego de reponerse de tres infartos cerebrales.

Zamora relató que ahora vive momentos difíciles, pues después de recuperarse de su reciente Accidente Cerebro Vascular (ACV), en noviembre pasado, admitió que se vio obligado a hipotecar sus bienes y que ahora le adeuda 20 mil dólares a la clínica que lo atiendo de su último evento.

Además, la exestrella de Cruz Azul denunció que su anterior equipo, Real Potosí, de Bolivia, al que dirigía, se desatendió de la situación, que no ha hecho nada por apoyarlo y que tampoco ha cumplido con los pagos pactados, ni a él ni a sus colaboradores.

“Estoy vivo, pero sin nada. Lo que gané en el futbol lo tuve que perder”, confesó Zamora en conferencia de prensa.

“Nosotros, en este momento, hemos perdido todo, y la verdad la gente de Potosí no llaman a mi hijo ni para preguntar, o qué se debe en la clínica… mi visión es muy corta. Los médicos me han dicho que me va a llevar un tiempo, y lo menos estoy vivo”.

El exjugador de Newell’s, River Plate, Platense, la selección de Argentina y Cruz Azul, contó que ha recibido apoyo de la gente de Argentina y de México, “tratando de recuperarme, y esperando que la gente de Potosí se haga cargo”.