Emisario del Papa visitará a víctima de pederastia sacerdotal en Chile

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El experto del Vaticano sobre delitos sexuales, el arzobispo Charles Scicluna, cambió de planes y viajará a Nueva York para reunirse con el chileno Juan Carlos Cruz, víctima de violación y quien mantiene denuncias por pederastia contra el sacerdote Fernando Karadima y el ahora obispo Juan Barros.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Cruz dijo que el martes pasado Scicluna le anunció que lo entrevistaría en persona (en principio, preveía entrevistar a Cruz por Skype).

El cambio de planes ocurrió después de que se diera a conocer que Francisco recibió en 2015 una carta de Cruz en la que denunciaba que uno de los pupilos de Karadima, el ahora obispo Barros, estuvo presente durante los abusos y que no hizo nada al respecto. Barros ha negado haber cometido falta alguna.

Con fecha del 3 de marzo de 2015, Juan Carlos Cruz escribió al papa Francisco: “Soy una de las víctimas del abuso sexual del sacerdote chileno Fernando Karadima. Santo Padre, me animé a escribirle esta carta porque estoy cansado de pelear, llorar y sufrir. Nuestra historia es bien conocida y no tiene sentido recordársela, basta contarle el horror de haber vivido este abuso y las ganas hasta de suicidarme.

“Sin embargo, en mi caso personal, mi amor al Señor y María, mi familia, mis amigos y mi país me sostuvieron para salir adelante. Después de algunos años del abuso, y por las amenazas de Karadima, me escapé de Chile y me vine sin nada más que mi título de periodista a Estados Unidos donde he llegado a ser ejecutivo de una de las empresas globales más importantes del mundo. Ellos me han apoyado mucho desde que mi caso se hizo público en los medios del mundo entero. Pero Santo Padre, no se imagina como echo de menos a mi país, mi familia, mi mamá viuda, mis hermanos y mis sobrinos a los que adoro”.

En otra parte de la misiva, cruz expone que “una cosa es el tremendo dolor y angustia del abuso tanto sexual como psicológico al que fuimos sometidos, pero quizá hasta peor es el terrible maltrato que hemos recibido de nuestros pastores. Miembros del grupo de Karadima son los actuales obispos chilenos Juan Barros Madrid, Tomislav Koljatic Maroevic, Andrés Artega Manieu y Horacio Valenzuela Abarca. Ellos estaban cerca y a veces parados a nuestro lado cuando Karadima nos abusaba.

“Incluso, Santo Padre, ellos eran tocados en forma muy inapropiada por Karadima, les daba besos y golpecitos en los genitales y ellos le correspondían. Sin embargo, ellos han mantenido una férrea defensa de Karadima, jamás nos han pedido un perdón sincero, es más, lo único que han hecho es seguir denostándonos y tratar de restarnos credibilidad aun cuando los hechos ya eran aceptados como verdaderos por el Vaticano y la justicia chilena.

“Ahí siguen impunes en sus diócesis tratando de esquivar cualquier dardo que vaya en su contra y negando todo el mal que han hecho y el bien que han dejado de hacer”.