“Guerra sucia” no funcionará porque ya no hay “apoyo incondicional” de los medios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A su llegada al estado de Durango, Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a la guerra sucia que se ha desatado en su contra, aunque advirtió que dicha campaña no le va a funcionar a sus adversarios porque ya no cuentan con el apoyo incondicional de los dueños de los medios de comunicación como anteriormente ocurrió.

“Hay quienes piensan que con la guerra sucia pueden lograr algo, ya no, hay condiciones distintas. Los medios de información, los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión no están participando en la guerra sucia, por eso no les funciona a los de la mafia del poder toda esta campaña negra, porque no cuentan con el apoyo de los medios de información”, dijo.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia fue recibido en el aeropuerto por un grupo de mariachis que entonaron varias canciones. Uno de los visitantes incluso le llevó un gorro ruso con la leyenda “Andrésmanuelovich”.

Abrigado por el frío, López Obrador atendió también a la prensa y retomó el papel que, en su opinión, está jugando el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Denunció que hay un intercambio de información de éste con estrategas de la “mafia del poder”.

Detalló que personal de ese organismo, que desaparecerá en caso de que llegue a la Presidencia, acotó, revisa hasta la basura de su casa para encontrarle algo, pero se burló: “Tengo mi escudo que me protege, es mi honestidad”.

El exjefe de gobierno capitalino comentó que ya tiene muy identificados a los que patrocinan la guerra sucia, aunque no dio nombres.

Sobre la página pejeleaks que se abrió en la red, el precandidato a la Presidencia de la República dijo que es parte de la guerra sucia, pero aclaró que tampoco les va a funcionar a sus adversarios.

López Obrador informó que el próximo 11 de febrero cerrará su precampaña en asambleas informativas en Guanajuato y Jalisco.