“El Bronco” renombra a Morena como “PRIeta”

MONTERREY, NL (apro).- El aspirante independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, rebautizó a Morena con el nombre de “PRIeta”, al señalar, en broma, que muchos militantes tricolores han emigrado a la organización que creó y postulará a Andrés Manuel López Obrador.

“Andrés Manuel se cree santo y todo el resto de los mexicanos somos hijos de la mafia del poder. Le voy a mandar una carta al Papa para hacerlo santo. Ya le cambié, por cierto, el nombre a Morena, porque todos los priistas y panistas se han ido con él. Entonces ya no se llama Morena, se llama PRIeta. Para los que no son de México, es morena, pero con otro nombre”, dijo para explicar su juego de palabras.

Al presentarse en la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada en la Ciudad de México, El Bronco señaló que todos los medios de comunicación de México lo han ridiculizado y han resaltado sus defectos, aunque afirmó que todos los ha vencido a través de las redes sociales, pues como gobernador de Nuevo León se comunica con la población a través del teléfono celular y de manera directa.

Al referirse a las encuestas actuales que lo ubican con 3% de aceptación entre el electorado, recordó que, en el 2015, en la elección de Nuevo León, inició con 1% de aceptación y ganó con 51% de los votos.

En el país, la Ley Electoral es “gacha e injusta” con los ciudadanos, pues privilegia a los partidos políticos que imponen spots, que repiten “las pendejadas de siempre”, afirmó.

“Batallamos mucho. El INE me dio un tope de campaña para este proceso, de reunir 867 mil firmas en cuatro meses y me dijo: ‘Sí vas, pero a tus contrincantes les voy a dar 200 millones de pesos y cuatro millones de spots en cuatro meses. Y a ti, nomás mi bendición. Pero, además, aunque tú tengas el dinero, Bronco, no puedes gastarlo, porque no puedes contratar televisión ni radio, no puedes usar nada que no sea tu comunicación individual’”, dijo.

También, se quejó de que le limitaron los apoyos de simpatizantes a un máximo de 240 mil pesos en lo individual y le impusieron supervisores.

Rodríguez Calderón afirmó que no busca una chamba, pues ni siquiera le interesa ser presidente de México; lo que le interesa es despertar conciencias para que la ciudadanía se emancipe de la opresión de los partidos políticos.

“Esto que estoy iniciando va más allá de ganar la elección, va más allá del simple proceso de una elección que todos los que estamos aquí y de cualquier parte del mundo lo ha vivido. (…) México no está mal, México es un país poderoso, rico. Los que están mal son los que gobiernan y lo hacen de una manera tradicional y simplista y no se atreven a cambiar”, señaló en el foro.