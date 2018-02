Aspirante de Morena niega que su tío, el exgobernador Anguiano, esté detrás de su proyecto en Tecomán

COLIMA, Col. (apro).- El precandidato de Morena a la alcaldía de Tecomán, Julio Anguiano Urbina, negó que su tío, el exgobernador priista Mario Anguiano Moreno, se encuentre detrás de su proyecto político.

“Al día de hoy se ha venido escuchando que Mario Anguiano es el autor intelectual de mi trabajo en la política, se ha dicho que él financia mi trabajo, se ha dicho que él me dice qué hacer, y yo creo que nosotros venimos trabajando, un ejemplo muy claro es que no lo hemos hecho desde el PRI; Mario Anguiano es del PRI, y nosotros tenemos un proyecto ciudadano”, justificó.

Acompañado por Carlos Gariel Padilla, fundador de Morena en Tecomán, Julio Anguiano negó en rueda de prensa haber sido expulsado del PRI en noviembre de 2015, cuando era dirigente municipal de ese partido en ese municipio colimense, pues aseguró que desde meses antes él ya había renunciado al tricolor.

Entre los motivos de su renuncia, dijo, estuvo su inconformidad por la postulación de José Ignacio Peralta Sánchez como candidato priista a la gubernatura, “sin tomar en cuenta lo que queríamos las bases priistas de Colima; en ese momento creía que Ignacio Peralta no era una buena opción para el estado de Colima y preferí quedarme al margen que apoyar a alguien en el cual no creía, del cual no me nacía creer”.

Anguiano Urbina dijo que ahora el tiempo le da la razón, ya que “observo una gran incapacidad del gobierno del estado y con tristeza vemos el padecimiento que tienen muchas familias en muchos sentidos, principalmente en el tema de inseguridad, y hoy Tecomán es el municipio número 1 en el país con mayor violencia”.

En respuesta a los señalamientos de que fue expulsado del PRI, mostró un oficio fechado el 24 de febrero de 2015, dirigido al entonces presidente estatal del PRI, Francisco Ánzar Herrera, en el que expresa su renuncia “con carácter irrevocable” al cargo del presidente del comité municipal del PRI en Tecomán, aunque en ese documento adujo razones de salud para no continuar en ese puesto y anunció también su renuncia a su militancia en el tricolor por así convenir a sus intereses.

No obstante, reconoció que a petición del comité estatal se quedó a apoyar “de manera voluntaria” las tareas del proceso electoral de ese año, pero cuando asumió la dirigencia estatal Rogelio Rueda Sánchez, “pareció que no había entendido bien los términos y yo decidí no atender ya los llamados; ahora dicen que se me expulsó, pero el que es primero en tiempo es primero en derecho, y la renuncia fue en tiempo de Francisco Ánzar, y el proceso de expulsión lo realizó Rogelio Rueda, por lo que el asunto tiene tintes políticos”.

Por su parte, Carlos Gariel Padilla comentó que Morena invitó a Julio Anguiano después de su intento por ser candidato independiente y luego que “lo bateó” el Instituto Electoral del Estado, pero “tiene un trabajo territorial muy importante que nos dice que su preocupación fundamental es responder a los tecomenses; en ese sentido marcha con lo que quiere Morena, actúa con lo que quiere Morena y por eso le hemos corrido la invitación”.

También comentó que esto “despertó una ebullición tremenda” al interior y al exterior de Morena, pues algunos sectores no han entendido cabalmente el llamamiento de Andrés Manuel López Obrador; se regocijan de que él dé apertura a la sociedad en su conjunto, pero a nosotros en Tecomán nos cuecen en caldo caliente porque invitamos no sólo a Julio, sino a actores de otros partidos, del PAN, del PRD y del PRI”.