Invitan a participar en el Premio de Periodismo “Javier Valdez Cárdenas”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Penguin Random House Grupo Editorial, a través de Editorial Aguilar, invita a todos los periodistas y reporteros mexicanos y extranjeros radicados en México, a participar en el Premio de Periodismo “Javier Valdez Cárdenas 2018”.

El premio consiste en un apoyo directo a la investigación o proyecto hasta de 50 mil pesos, y 150 mil pesos a cuenta de regalías que recibirá el periodista premiado a partir de la entrega del libro, según acuerdo entre el autor y la editorial.

La presidenta del jurado será Carmen Aristegui.

Como homenaje al periodismo combativo y crítico que realizara Javier Valdez Cárdenas (Culiacán, Sinaloa, 14 de abril de 1967-15 de mayo de 2017) en los libros publicados por Editorial Aguilar y otras nacionales, Penguin Random House lanzó la convocatoria conforme a las siguientes bases:

1.- Podrán participar todos los profesionales del periodismo mexicano nacidos en nuestro país o extranjeros con al menos cinco años de estancia comprobable en territorio nacional.

2.- La convocatoria queda abierta a partir del 15 de febrero de este año y se recibirán trabajos hasta el 30 de abril de 2018.

3.- Las condiciones del concurso son las siguientes: cada participante deberá entregar un proyecto de investigación periodística sobre uno de los temas de la agenda nacional. El jurado privilegiará los proyectos que traten los asuntos que preocuparon a Javier Valdez Cárdenas a lo largo de su obra: el crimen organizado, la corrupción política, las víctimas de la violencia, el abuso del poder, el desempeño de las fuerzas armadas, el deterioro social, entre otros.

4.- El proyecto debe presentarse de manera individual, con el nombre que utiliza el periodista en su quehacer profesional, bien documentado, con las menciones, cualesquiera que sean, de fuentes, referencias y bibliografía.

5.- El ganador del proyecto de investigación tiene el compromiso de convertirlo en libro en un plazo no mayor a un año con una extensión mínima de 150 cuartillas.

6.- La propuesta no debe ser mayor a 10 cuartillas, en Times New Roman de 13 puntos e interlínea de 1.5. En cada proyecto se anotará con claridad el objetivo y los temas a desarrollar, la importancia en nuestra sociedad y las posibles repercusiones en los lectores. El jurado privilegiará trabajos ya en curso de investigación.

7.- El autor del proyecto ganador se compromete en tiempo y forma con lo establecido en su propuesta y los tiempos fijados por la editorial para la publicación de la obra ganadora. Cualquier circunstancia que rebase este punto se acordará entre el participante ganador y la editorial.

8.- No podrán participar proyectos cuya obra se encuentre en dictamen con alguna editorial o contratada por alguno de nuestros sellos u otras casas editoriales.

9.- Los concursantes enviarán sus propuestas en sobre cerrado. En sobre aparte, dentro de la propuesta, incluirán en máximo una cuartilla, los siguientes datos: nombre completo, domicilio, número de teléfono o celular, copia de identificación oficial o pasaporte, correo electrónico y una ficha bibliográfica donde se detalle su experiencia profesional.

10.- No se aceptarán trabajos por correo electrónico, propuestas que no cumplan los requisitos, tesis para cualquier grado ni proyectos que no reúnan los requerimientos establecidos.

11.- El premio consiste en un apoyo directo a la investigación o proyecto hasta de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), como gastos a comprobar, y $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) a cuenta de regalías que recibirá a partir de la entrega del libro, según acuerdo entre el autor y la editorial.

12.- El fallo del jurado, compuesto por tres personalidades del mundo periodístico nacional, se dará a conocer a través de la página de Penguin Random House México: megustaleer.mx y en medios impresos de circulación nacional, el día 15 de mayo, primer aniversario luctuoso de Javier Valdez Cárdenas. La presidenta del jurado será Carmen Aristegui.