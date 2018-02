“No voy a traicionar al pueblo”, ofrece López Obrador en Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) luego de casi dos meses, cerró en esta ciudad su precampaña con un discurso de una hora, en la que reiteró que cumplirá con todas sus propuestas que hizo por el país.

“Tengan confianza, no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo. Si no inicio con este juramento, todo lo que diga después va a ser cuestionado o se va a escuchar con escepticismo (…) tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, dijo. Esto desató el aplauso de los asistentes.

Recordó que las encuestas, incluida la de la Arquidiócesis de Guadalajara, le dan 15 puntos por arriba de sus contrincantes políticos Ricardo Anaya, de la alianza Por México al Frente (PAN, MC, PRD), y de Todos por México (PRI, Panal, PVEM), José Antonio Meade.

“La Iglesia católica en Jalisco realizó una encuesta y aquí de acuerdo a esa encuesta, estamos ganando, estamos en primer lugar en Jalisco”, señaló.

También te recomendamos AMLO cierra en León y advierte a Fox que se apure “a ayudar a Meade o a Anaya”

En ese sentido, comentó que sus opositores “están muy desesperados, muy preocupados porque no están creciendo los precandidatos de la mafia del poder, ni Anaya, ni Meade, ahí andan peleándose muy abajo, el segundo lugar”.

Prevé que sus contrincantes se van a aliar “para abril o para mayo, como dice la canción” para evitar que Morena gane, “no quieren dejar de robar porque no tienen llenadera, se van a unir todos y van a pensar que con eso nos van a derrotar, se van a equivocar porque mucha gente que todavía está con el PRI, con el PAN cuando termine de abrir los ojos (se van a dar cuenta) que es la misma mafia (…) se van a venir con nosotros”.

El acto público comenzó después de las 17 horas en la avenida Niños Héroes al cruce con la calle Colonias, a donde acudieron más de 10 mil personas. Algunas arribaron del interior de Jalisco e incluso de Nayarit, en al menos 25 camiones que fueron rentados.

Los asistentes portaban mantas, banderines y cartulinas de los tres partidos, en las cuales mostraban su apoyo a López Obrador: “Los rusos de Ocotlán estamos con Morena”; “Los rusos de la Hermosa Provincia con Andrés Manuelovich”.

Previo al discurso del precandidato, sobre la avenida se instalaron cinco puestos donde se vendían playeras, sombrillas, tazas, relojes, calendarios, gorras, bolsas y plumas que hacen alusión a la imagen de Morena y López Obrador.

Tras escuchar un grupo de música underground y a un trovador, comenzó la presentación de los políticos que acompañaban al precandidato, entre ellos Marcelo Ebrard, coordinador regional de la primera circunscripción para la campaña del tabasqueño; el precandidato por Morena a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí; las diputadas federales María Antonia Cárdenas y Ernestina Godoy, y el senador, Carlos Manuel Merino, así como los dirigentes de PES a escala nacional y estatal, Hugo Eric Flores y Gonzalo Moreno, respectivamente.

Después hicieron uso de la palabra Carlos Lomelí y Alberto Uribe, coordinador de la campaña de López Obrador en Jalisco. A éste, el tabasqueño le dio el espaldarazo por dejar el equipo de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano por Jalisco, y unirse a Morena.

De los 50 lineamientos básicos contemplados dentro de su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2014, el precandidato de Morena abundó en 14 de ellos, como el aumentar el salario mínimo; garantizar escuela y empleo a jóvenes; no hacer obligatorio el examen de admisión a universidades públicas; recortar el salario presidencial y quitar la pensión millonaria a los expresidentes; revertir la reforma educativa, acabar con privilegios, aplicar una política de austeridad, entre otras.

López Obrador reiteró que en la historia del país ha habido tres grandes transformaciones: la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1901, y ahora de manera pacífica buscará la cuarta transformación. También reiteró que respeta las libertades religiosas.