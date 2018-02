Morena suma a diputado priista y alcanza 50 legisladores en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Funcionario del exgobernador priista Ismael Hernández Deras y expresidente estatal del PRI en Durango, el diputado federal Otniel García Navarro renunció hoy a la fracción de ese partido para sumarse a la bancada de Morena en San Lázaro.

Acompañado de la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, el exoperador de Hernández Deras anunció que trabajará para la alianza Juntos Haremos Historia que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “ya que es la única opción real de cambio con rumbo que tiene el país”.

Con la adhesión del expriista Otniel García y de la experredista Karen Hurtado, Morena alcanzó ya los 50 diputados, quedando a tan sólo dos legisladores de distancia para ubicarse como la tercera fuerza en San Lázaro.

Durante su presentación como nuevo legislador de Morena, el expriista aceptó que votó a favor del aumento a las gasolinas y la Ley de Seguridad Interior, pero aclaró que lo hizo como parte de un bloque partidista: el PRI.

Ante los cuestionamientos de qué hará Morena ante tanta adhesión que sólo busca posiciones políticas, la coordinadora Nahle aclaró que la suma de priistas, perredistas, de legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde no ha sido “por puestos, no los vienen a buscar, Morena se los ofrece. Y parece que no entienden que la gente se suma a Morena porque quiere un cambio”.

El hoy diputado morenista aceptó que durante 20 años militó en el PRI, que nunca hablará mal de ese partido, pero que hoy López Obrador “es la alternativa para romper los esquemas que se tienen”.

También sostuvo que el precandidato presidencial tabasqueño “tiene la visión clara de lo que requiere el país, y es claro que el modelo económico no sólo no ha beneficiado, sino que hay regiones devastadas y entre ellas está Durango”.

Y advirtió que hoy su trabajo será en pro de López Obrador en Durango.

Roció Nahle también fue cuestionada sobre los señalamientos que la exmorenista Eva Cadena hizo en su contra y del candidato de Morena al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, donde sostiene que fueron ellos quienes orquestaron los llamados videoescándalos donde se le observa recibiendo dinero, supuestamente para el tabasqueño López Obrador.

Nahle calificó de ilógicos los señalamientos, pues sería tanto como decir que Morena hizo todo para atacarse a sí mismo. Además, aclaró que detrás de Eva Cadena está el actual gobernador del PAN, el expriista Miguel Ángel Yunes Linares.

Se refirió también al espionaje que denunció el aspirante presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Recordó que, desde hace años, López Obrador ha sufrido el mismo seguimiento, incluso, recordó que los propios priistas aceptaron en tribuna, durante la comparecencia del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que gracias a dicho espionaje es que se descubrió el complot en contra de los hermanos Monreal.

En tanto, la fracción del PRD en San Lázaro condenó y demandó que acabe el asedio contra su abanderado presidencial, el panista Ricardo Anaya.