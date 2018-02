Señalan a tío de Claudia Pavlovich por levantón de dos ejidatarios; hay oro en la zona, afirman

SALTILLO, Coah. (apro).- Raúl Ibarra de la Paz y su esposa Nohemí Elizabeth López Gutiérrez fueron secuestrados por un comando que arribó al ejido El Bajío de Caborca, Sonora, confirmó Jesús Hernández, vocero de la organización campesina.

“Ayer 12 de febrero, a las 22:50 horas, arribaron tres vehículos con 15 delincuentes armados a las tierras propiedad del ejido El Bajío y secuestraron a ambas personas”, precisó Hernández a Apro en entrevista por teléfono.

“No estuvieron más de cinco minutos en el lugar. Sólo llegaron y dispararon en unas siete u ocho ocasiones, por lo que no se sabe si se los llevaron heridos, muertos o ilesos”, agregó el portavoz.

Jesús Hernández atribuyó el secuestro de los ejidatarios a Rafael Pavlovich Durazo –tío de la actual gobernadora priista Claudia Pavlovich Arellano–, quien busca apropiarse ilegalmente de los terrenos del ejido, ya que éstos contienen vetas de mineral de oro.

“Son los mismos delincuentes que bajo el mando del tío de la gobernadora de Sonora, el pasado 3 de septiembre y con la protección de la Policía Estatal, secuestraron al presidente del comisariado ejidal José de Jesús Robledo Cruz”, sostuvo el vocero de los ejidatarios.

Anteriormente, añadió, el 26 de octubre pasado los pistoleros secuestraron a seis campesinos sin que la autoridad haya esclarecido el hecho, ya que en ese evento los campesinos detuvieron a uno de los participantes que estaba incendiando sus vehículos y lo entregaron a la Policía Municipal, pero los elementos lo liberaron antes de llegar a la comandancia.

“A la fecha han levantado” a nueve campesinos, dos mujeres entre ellos, y el gobierno de Sonora no ha hecho absolutamente nada que no sea proteger a Rafael Pavlovich Durazo”, denunció.

El ejido El Bajío ganó un juicio en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 con sede en Hermosillo contra la minera Penmont, firma que se apropió ilegalmente durante varios años de los terrenos ejidales para explotar oro.

Tras el fallo a favor de los ejidatarios, un juez del Tribunal Agrario incluyó a Rafael Pavlovich como propietario de los terrenos donde operaba la mina.

“En días pasados, el tío de la gobernadora llevó a directivos de la empresa China New Best International Mining Investment Group SA de CV como posibles compradores de los terrenos que no les pertenecen”, acusó Hernández.

“Hacemos responsable a la gobernadora Claudia Pavlovich por el hostigamiento, despojo, los secuestros y posibles muertes en contra de los pobladores del núcleo agrario El Bajío, pues en infinidad de ocasiones se le ha informado de los actos ilícitos de su parentela y funcionarios públicos, sin que jamás nos haya atendido o dado respuesta a nuestras exigencias”, alertó el portavoz de los ejidatarios.