“Hay que dejar el cuento de que AMLO es un peligro para México”: Gil Zuarth al pedir licencia al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Considerado uno de los senadores más influyentes de esta Legislatura, el panista Roberto Gil Zuarth solicitó licencia al Senado a partir de este martes.

El expresidente de la Comisión de Justicia anunció que se retirará a litigar de manera privada y que no se sumará a la campaña de José Antonio Meade, ni a la de Andrés Manuel López Obrador, y tampoco renunciará al Partido Acción Nacional (PAN).

En declaraciones a la prensa, Gil Zuarth también aclaró que no buscará ser Fiscal General de la República, una de las posiciones para las que se le mencionó de manera insistente.

Y matizó su oposición a López Obrador, contendiente de su exjefe Felipe Calderón en 2006. “Hay que dejarnos el cuento de que es un peligro para México”, afirmó el senador de origen chiapaneco.

Si gana o no Andrés Manuel López Obrador, añadió, hay que asumir que él representa una parte de la sociedad que no debe ser excluida.

“No creo que podamos marginarlo de la política. Hay que ver y escuchar al electorado que está detrás de AMLO, hay que sentarlo en la mesa y hay que construir con él la agenda; si gana, si pierde, desde la oposición, hay que construir igualmente la agenda”, apuntó.

“Dejemos la trivialización y la estigmatización” hacia López Obrador, sentenció Gil Zuarth, uno de los más fuertes críticos del exjefe de Gobierno capitalino.

El senador de origen chiapaneco también fue muy duro contra Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, que se confrontó con el grupo de los llamados senadores “rebeldes”, integrado por el propio Gil Zuarth; Ernesto Cordero, actual presidente de la Mesa Directiva; Javier Lozano, quien se incorporó a la campaña de Meade, y otros dos legisladores que colaboraron en el gobierno calderonista.

“Mi temor al autoritarismo de Ricardo Anaya es empírico”, subrayó.

“Ojalá que en algún momento el PAN pueda hacer una autocrítica y podamos reencontrarnos. No ando buscando chamba, ni huesos en las campañas, ni me verán en la (campaña) de López Obrador o en la de José Antonio Meade. Tampoco en la Fiscalía General”, soltó el panista.

Remató: “Me voy a dedicar a lo que afortunadamente sé hacer. Regresé a dar clases al ITAM y me voy a dedicar a lo único que sé, que es ser abogado. Si ustedes conocen clientes, yo, bueno, bonito y barato, no dejo el PAN y no dejo la política”.