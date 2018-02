Padre de familia llevará a la ONU caso de presunta negligencia médica en el IMSS

OAXACA, Oax. (apro).- A dos años de la muerte de su hijo Axel Eliezer, Virgilio López Vera continúa exigiendo castigo por una presunta negligencia médica en el hospital “Demetrio Mayoral Pardo” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Ya no tengo nada que perder porque me quitaron lo que más quería”, confiesa Virgilio tras peregrinar en la Presidencia de la República, en el Congreso de la Unión, en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde ha entregado documentos, denunciado y presentado quejas para poder ser escuchado.

Con documentos en mano que llevan fechas de “recibido”, López Vera cuenta su pesar por la muerte de su hijo Axel, quien falleció a las 1:16 horas del 16 de febrero de 2016 derivado de una presunta negligencia médica.

Ahora, Virgilio López planea acudir ante el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, debido a que las dependencias de gobierno están dilatando el procedimiento para encubrir a los médicos involucrados en este caso.

También considera que es preferible “morir de pie que vivir de rodillas y, aunque hemos gastado mucho dinero y hasta nos ha causado problemas de salud, cada que recuerdo a mi hijo me entra el coraje y me vuelven las fuerzas para pedir la inhabilitación de los doctores que atendieron mal a Axel”.

Igual recuerda que su esposa Isidora Sarmiento Nicolás quedó en estado de gravidez en 2013 y, desde la gestación de Axel, la atención médica fue inapropiada, debido a que nunca se diagnosticó la delicada patología que presentaba el bebé, quien nació el 22 de septiembre de 2013 y luego se le dictaminó hipertrofia pilórica e hidrocefalia, las cuales requerían dos cirugías para implarle una válvula de derivación neonatal, misma que no tenían en el hospital, y después postergaron la operación luego de que se atravesó un “puente vacacional”.

Hasta el 23 noviembre de ese año fue cuando dieron de alta al bebé.

Y fue hasta el 6 de enero de 2016 cuando se percataron que Axel, entonces ya de dos años 4 meses, tenía un granito en la cabeza, precisamente cerca de la válvula que le pusieron en el IMSS por la hidrocefalia.

Por esta razón acudieron al área de pediatría, donde le dijeron: “Señor Virgilio, sí efectivamente es un granito, pero en mi opinión no es un grano maligno, posiblemente le picó un mosquito o se le irritó su cuero cabelludo. No es de cuidado, he visto varios granitos así en nenes de su edad y no se requiere de ningún tratamiento especial, le garantizo que ello no pone su vida en peligro…”.

El 10 de enero de hace dos años acudieron a urgencias porque Axel presentaba una lesión en la cabeza en forma de absceso con pus, a un lado de la válvula, donde reconocieron que el niño tenía una infección en tejidos blandos. Estuvo tres días en observación y le aplicaron el antibiótico denominado dicloxaclina sin haber realizado lo necesario para la recuperación de su salud.

“El niño se agravó el 16 enero de 2016, lo tuvieron tres días en pediatría y lo dieron de alta. El 6 de febrero lo llevan nuevamente a pediatría y tocó consulta con el neurólogo, y entonces le comentan a Virgilio: “‘Esto ya es muy grave. Hay que retirar la válvula’, nos dijeron y sentimos un escalofrío por todo el cuerpo, pues temíamos que mi hijo se iba a morir”.

“‘Hay que operarlo’, le dijeron. Lo subieron a piso y lo operaron el 9 de febrero 2016. Le quitan la válvula y a las cinco salió. A las seis lo estaban cuidando cuando se empezó a quejar y entra en el primer paro respiratorio. Luego me mandan decir que tenía líquido en los pulmones. Se quejaba horrible, sudaba. Pidieron a los médicos, luego vino el segundo, tercer paro respiratorio. Luego quedó en estado de coma y, el 16 de febrero, a las 1:16 horas, falleció”.

Por todo esto los quejosos planean acudir de nueva cuenta a la Segob, a la Presidencia y CNDH, con el fin de exigir castigo por el caso de presunta negligencia, pues el IMSS no ha tenido voluntad de conciliar ni se han acercado a ellos para reparar el daño.