Ernesto Cordero arremete contra Ricardo Anaya: “Está atropellando al PAN”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de la renuncia de Roberto Gil Zuarth como senador y de su anuncio de que se retira de la vida pública, el presidente de la Mesa Directiva del Senado y también militante del PAN, Ernesto Cordero, fustigó al candidato presidencial panista Ricardo Anaya, debido a que “las candidaturas están a disposición de lo que a él le conviene”.

“Me parece que están atropellando a una gran institución, al Partido Acción Nacional”, acusó Cordero para luego lamentar la salida del expresidente de la Comisión de Justicia.

“No importa que humillen a los militantes del PAN en Jalisco, no importa que humillen a los militantes del PAN en San Luis Potosí, no importa que humillen a los militantes de la Ciudad de México, no importa nada, lo único que importa es que Ricardo Anaya cumpla su sueño de aspirar a ser presidente de la República”, sentenció Cordero al ser entrevistado al término de un evento público.

Cordero se lamentó por la renuncia al Senado de “un militante tan distinguido” como es Gil Zuarth, a quien consideró “el mejor parlamentario del PAN”.

También te recomendamos “Hay que dejar el cuento de que AMLO es un peligro para México”: Gil Zuarth al pedir licencia al Senado

“El hecho de que tenga que pedir licencia, desmotivado por no encontrar espacios de participación que se le abren a militantes de otros partidos que nos humillan, que han sido nuestros adversarios, la verdad es inadmisible, es muy triste y, bueno, quedará en la conciencia de Anaya y sus muchachos”, abundó Cordero, excolaborador del gobierno de Felipe Calderón, quien encabezó la separación de los llamados “rebeldes” de la bancada panista.

Al ser cuestionado sobre la denuncia de que el Cisen vigila a Anaya, Cordero afirmó que se trata de “un pancho” del candidato presidencial panista, pues no se debe “victimizar” ni sacar provecho “de una situación donde fue tan clara y abierta la presencia de este servidor público, que difícilmente se puede considerar que estaba violentando o estaba espiando o estaba en una intromisión”.

En el acto sobre los Diálogos de Justicia Cotidiana, Cordero urgió a concretar una legislación única en materia civil y familiar, que reduzca el costo de la justicia para los ciudadanos, simplifique los procedimientos judiciales y elimine la diversidad de criterios sobre una misma institución procesal.