“Terrenos del interurbano son nuestros”, reviran comuneros de Acazulco a la SCT

TOLUCA, Edomex. (apro).- Comuneros de San Jerónimo Acazulco rechazaron que los terrenos en que se construye el Tren Interurbano México-Toluca sean de propiedad federal, como afirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y emplazaron a la dependencia a demostrar lo contrario.

Tras la marcha que los campesinos realizaron el pasado lunes para evidenciar su rechazo a la construcción de la obra, la dependencia aseguró que los terrenos donde se edifica el proyecto fueron expropiados en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1943, que los cedió a la SCT para dar paso al tren.

También afirmó que se indemnizó a los afectados, como consta en el convenio firmado entre la representación comunal y la SCT el 16 de octubre de 2015, previa autorización de la asamblea de comuneros celebrada el 9 de octubre de ese año.

No obstante, Petra Montes Torres, representante de los lugareños, advirtió que la SCT no cuenta con los documentos para demostrar su dicho, e insistió: “Son nuestros, no nos han indemnizado ni nada”.

Pascual de la Rosa Gumersindo, presidente de los bienes comunales en San Juan Coapanoaya, indicó que, como resultado de la demanda 194/2018-III promovida contra la edificación, el juez segundo de Distrito en Materia de Amparo les otorgó la suspensión de oficio y de plano de las obras del tren a la altura del kilómetro 41, en los límites de San Jerónimo Acazulco, para que en ese tramo se mantengan las cosas “en el estado que actualmente guardan”.

La decisión responde a que en ese tramo se afecta el paso del río Lerma, que además fue embovedado por la empresa a pesar de que no se había acordado de esa manera.

A esta suspensión se suman dos más, concedidas con antelación, también a vecinos de Ocoyoacac afectados por la construcción del interurbano: la 109/2018, que aplica para el tramo que va desde el paraje conocido como El Portezuelo a la Desviación a Chalma, y la decretada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México en la demanda 132/2015-3, a la altura del paraje El Portezuelo.

Montes Torres, por su parte, indicó que como resultado de la marcha realizada el lunes 12, sí fue posible remitir a Los Pinos una solicitud de audiencia con el presidente Enrique Peña para plantearle la petición de detener el proyecto.

De no recibir respuesta, adelantó que la semana próxima replicarán la movilización, pero ahora más nutrida, con el fin de que sean atendidos sus reclamos.

Finalmente, precisó que su lucha no tiene su origen en el monto de las indemnizaciones, sino en la defensa de los mantos acuíferos.