Diego Luna responde a Peña: “¡Ya ni la chingan con su descontento! ¡Bola de irracionales!”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de redes sociales, el actor y director de cine, Diego Luna, respondió a la petición del presidente Enrique Peña Nieto de instruir a su gabinete para resaltar logros y “desterrar éste que algunos llaman irracional enojo social”:

“Hay que ‘desterrar este irracional enojo social’ dijo @EPN. Tiene razón, son unos exagerados. Ni que llevara más de 117 mil muertos en su sexenio, socavones y desfalcos millonarios. De verdad que: ¡ya ni la chingan con su descontento! ¡Bola de irracionales!”, aseguró en su cuenta de Twitter @diegoluna.

La declaración del Ejecutivo sobre el “irracional enojo social” ocurrió el pasado lunes 12, durante la inauguración de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nogales, Sonora, y a unos días de finalizado el periodo de precampañas electorales.

La frase se hizo viral y fue retomada por diversos medios nacionales. El articulista Pablo Gómez escribió una opinión titulada Este irracional enojo social para proceso.com.mx, misma que en un fragmento dice:

“La frase es trascendental porque implica que el gobierno ya se ha dado cuenta de la indignación popular en su contra, aunque ésta no sea racional, es decir, no sea producto del entendimiento de la realidad o no sea entendible en sí misma, por lo cual su “destierro” (apartar de la mente un pensamiento o un sentimiento) se podría lograr –cree Peña– mediante la comunicación de los avances del gobierno. Asunto resuelto, se diría, con el muy meditado discurso del ‘jefe del Ejecutivo’”.

El mensaje de Luna fue compartido por 13 mil de sus seguidores. A sus palabras le siguió una liga del programa WordPress con unas líneas dirigidas a los mexicanos que viven en el extranjero para apoyar con firmas a la candidata independiente María de Jesús Patricio, Marichuy.

Esa misma liga fue compartida por el cineasta Alfonso Cuarón. El ganador del Oscar a Mejor Película y Director por Gravity (2013), también refirió hace unas horas apoyo a la precandidata presidencial independiente y su caravana, ante el accidente automovilístico que sufrieron en la zona norte de Baja California Sur y en el que falleció una mujer.