Del Mazo inicia la entrega de “monederos rosas”; en marzo, primera transferencia

VILLA VICTORIA, Edomex. (apro).- El gobierno del Estado de México inició la entrega de los monederos electrónicos Salario Rosa, con el compromiso de realizar las primeras transferencias bimestrales por dos mil 400 pesos para cada beneficiaria en el mes de marzo, apenas tres meses antes de las elecciones.

El programa está enfocado a mujeres de entre 18 y 59 años de edad, que viven en condiciones de pobreza extrema, son amas de casa y por esta labor no reciban remuneración alguna.

“En el camino hubo muchos que no creyeron, que pensaron que no íbamos a llegar, o que si llegábamos no lo íbamos a hacer realidad”, expuso el gobernador Alfredo del Mazo ante cientos de mujeres de 12 municipios de la región de Valle de Bravo.

En tanto, el secretario de Desarrollo Social estatal, Erick Sevilla Montes de Oca, manifestó que de las más de 200 mil solicitudes recibidas tras el lanzamiento de la convocatoria, ya han sido aprobadas 38 mil de las 111 mil que serán beneficiarias.

Este día, expuso, se entregan las primeras dos mil 685 tarjetas a mujeres de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás de los Plátanos, Temascaltepec, Texcaltitlan, Villa de Allende, Villa Victoria, Valle de bravo y Zacazonapan.

El funcionario estatal comprometió que la primera transferencia se realizará en el mes de marzo y representará una inversión por 6.4 millones de pesos.

40 pesos diarios para empoderar a la mujer

Confió en que con los 40 pesos diarios que representará el programa Familias Fuertes Salario Rosa, alcanzará para “empoderar a la mujer” y alejarla de la desigualdad, pues se trata de un programa integral que se acompañará con capacitación para el autoempleo, servicios de salud pública, acceso a proyectos productivos, apoyo para educación básica, atención jurídica y psicológica.

Con población fundamentalmente de origen mazahua, el lanzamiento se realizó en la comunidad de San Agustín Berros, municipio de Villa Victoria, con la presencia del presidente municipal priista, Mario Santana, quien aspira a la reelección.