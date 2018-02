Renegociación del TLCAN podría concluir antes del 1 de julio: CCE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría concluir antes de las elecciones presidenciales en nuestro país, afirmó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En rueda de prensa, el empresario dedicado a la industria textil señaló: “No veo que la negociación esté estancada, eso no quiere decir que Estados Unidos ya cedió en todas sus pretensiones de los temas controversiales, lo que veo es que se está acercando el momento donde se alinean las fuerzas político económicas, donde se alinea la voluntad para llegar a un cierre”.

Añadió: “Es el tratado que se sigue y, si no es este año y pasa la elección de México y la de Estados Unidos, el calendario de la renegociación podría seguirse navegando hacia adelante. No es un tema catastrófico, pero no nos da la certeza para las inversiones que quisiéramos. No le veo mucha posibilidad porque no creo que haya paciencia de los líderes”.

A finales de febrero, la renegociación del TLCAN llegará a su séptima ronda en la Ciudad de México. En la ronda pasada, en Canadá, se cerró el tema anticorrupción.

Kalach hizo un recuento al asegurar que “tenemos 6 ó 10 capítulos listos para cerrar, pero es un tema ya de los ministros de los tres países de cuánto y cómo cerrar, es un empujoncito, pero es más la parte política que la técnica. Si Estados Unidos no flexibiliza su postura difícilmente podemos avanzar hacia un cierre”.

Aclaró que tanto la industria automotriz como la textil se mantienen firmes en no ceder y no mover los porcentajes de reglas de origen que plantea Estados Unidos, pero al mismo tiempo dijo que los equipos negociadores siguen trabajando y avanzando en diferentes opciones.

Detalló: “Sabemos que se ha venido trabajando entre el equipo negociador y de autopartes, y por otro lado, entre los sectores de los tres países se está trabajando, pero todavía no hay señales concretas de que ya se haya construido una nueva propuesta”.

En este contexto, advirtió que aún existe incertidumbre en torno al TLCAN.

“Vemos mucha incertidumbre y hay muchas decisiones que se han postergado, cuando hablamos con los empresarios sí nos dicen que son cautelosos en algunas de sus decisiones, especialmente cuando agregas la renegociación del TLCAN y los tiempos políticos, generan un poco más de cautela”.