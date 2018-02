Hija de Beltrones ya es candidata del PRI al Senado

HERMOSILLO, Son. (apro).- Sylvana Beltrones, hija del exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones Rivera, fue ratificada como candidata al Senado de la República.

La también diputada federal con licencia es la primera elección en fórmula que integra con el alcalde hermosillense, Manuel Ignacio Acosta.

Durante la tarde noche de este viernes la dupla Beltrones-Acosta fue ratificada por el voto unánime de los mil 600 delegados que asistieron a la Convención Estatal organizada por el órgano auxiliar del Comité Nacional de Procesos Internos

La candidatura lograda por esta fórmula tiene como antecedente la renuncia al PRI del exdiputado federal Antonio Astiazarán a quien no se le permitió registrarse como precandidato a inicios de febrero.

El jueves pasado envió una carta al dirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza a quien tachó de desapego a los “valores de la democracia y justicia social”.

Además, le reprochó que con “textos infantiles e incrédulos” se le negó participar en la contienda interna, a fin de conseguir un lugar en la fórmula priista que disputaría las dos curules disponibles para representar a Sonora en el Senado de la República.

Ante las acusaciones, el líder tricolor en Sonora, Gilberto Gutiérrez, lamentó la salida de Astiazarán del partido, y estimó que no hará falta en el desarrollo inmediato y futuro del instituto político.

Y sobre los señalamientos antidemocráticos endilgados, puntualizó: “Es una apreciación personal (de Astiazarán) en la que no voy a entrar en polémica; no he tenido contacto con él, ni la oportunidad de platicar con él”.

La Convención Estatal de Delegados y Delegadas se organizó en la explanada frente de la sede sonorense de PRI, localizada en el Centro Histórico de Hermosillo.

En la convención también fueron ratificados seis de los candidatos a diputados federales por Sonora: Gabriela González, Humberto Robles, David Palafox, por los distritos I, II y III; así como Iris Sánchez Chiu, Anabel Acosta y Ana María Luisa Valdés, por las demarcaciones quinta, sexta y séptima.