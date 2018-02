Guillermo Valencia falseó información de mi casa por revancha política: Ochoa Reza

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, reaccionó a las acusaciones de un trabajador que denunció que no le pagaron lo suficiente por su labor en la construcción de su casa en Morelia, asegurando que la información es falsa.



Según un video realizado por el priista michoacano Guillermo Valencia, expresidente municipal Tepalcatepec, un trabajador –cuya identidad se reserva- y quien participó en la edificación de la casa de Ochoa Reza en el club de golf Altozano, asegura que les pagaban con dinero público y que los hacían firmar un nomina del gobierno federal.





“Desconozco con qué motivación (se hizo la denuncia), pero esta persona ha hecho una patética puesta en escena a partir de argumentos falsos e incongruentes”, declaró Ochoa Reza a, en referencia al video difundido por Guillermo Valencia, también exdirigente juvenil del PRI en Michoacán.En declaraciones hechas al reportero, Ochoa Reza dijo que Valencia falseó la información en respuesta a que no fue elegido como candidato a diputado por Michoacán, y sostuvo que seguramente tuvo una motivación política y por eso orquesto esta información, que es falsa.El dirigente nacional del PRI señaló que es público y está claramente inscrito que en su declaración 3 de 3 que tiene una residencia en el Primer Retorno Bosque Monarca, la cual posee desde antes de que asumiera la dirigencia del partido en noviembre de 2016.

Precisó que dicha casa sí se ubica en el fraccionamiento Altozano, pero que no es la que se muestra en el video.



“La casa no tiene más de mil metros, sino cerca de 500 metros cuadrados; tampoco cuenta con ninguna estructura tipo hindú, y sí con motivos artesanales michoacanos y de otras partes de la República”, aseguró, desacreditando la descripción del trabajador que dice haber participado en la instalación de mármol en los baños y en el jacuzzi.



Ochoa Reza manifestó que no conoce a Guillermo Valencia, pero lo acusa de falsear la información sobre su casa “que es un cúmulo de mentiras y no tiene pies ni cabeza”.



“Cuento con absolutamente todos los documentos legales de mi propiedad en regla, así como con una responsiva que me entregó un prestigiado profesionista de Michoacán, el arquitecto Enrique Romero, mediante la cual hace constar que no hay ningún adeudo con nadie en relación con ese inmueble”, sostuvo el presidente nacional del PRI.





Precisó que para dotar de mayor transparencia a los trabajos de construcción de la vivienda, fue abierta una cuenta bancaria en Banamex, con lo cual también se echa abajo la versión de que se emplearon recursos públicos.



“No tengo, pues, nada qué ocultar. Voy a valorar si emprendo alguna acción legal en contra del señor Guillermo Valencia por generar una infamia que ya circula en reales sociales y que es, a todas luces, una fake news”, advirtió Ochoa Reza.



Dijo que está siempre atento para responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación que fortalecen la vida democrática de Michoacán y del país, “pero son reprobables los ataques políticos disfrazados de falso periodismo”.