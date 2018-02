Invito al presidente del PRI a que demande por difundir video sobre su propiedad: Valencia 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, invitó al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a que lo demande por la información que difundió en un video, en el cual un trabajador denunció que el político le pagó con dinero público los trabajos realizados en su residencia de Morelia.

“No me sorprende la respuesta de Enrique Ocho Reza, cuando tipos como él son exhibidos, lo primero que hacen es calificar la información como fake news o pretenden desviar la atención, acusando motivaciones políticas, cuando lo único que hay es la intención de apoyar a una víctima”, sostuvo Valencia.



Valencia rechazó que esté “motivado” porque no le dieron una candidatura; al contrario, reiteró que fue por apoyar a una víctima del abuso del poder político de Ochoa Reza.

En entrevista, el política precisó que no buscaba una diputación –como hizo referencia el presidente priista-, sino una presidencia municipal.



“Creo que Ochoa Reza debe informarse un poco más. Un servidor no aspiraba a ser candidato a diputado, busqué ser candidato pero a presidente (municipal). Ahora entiendo el desgarriate que su dirigencia provocó en Michoacán, no está ni siquiera informado de las candidaturas de la que según él es su tierra”, externó Valencia a proceso.com.mx.



“No estoy falseando información porque no soy yo el poseedor de la misma ni el que la externa, un servidor sólo réplica y difunde lo dicho por un tercero, el cual, en mi experiencia, por su narrativa, fotografías y planos que posee me parece creíble, por tanto creo firmemente que es verdad”, puntualizó.

“Un humilde contratista se siente agraviado y me contactó para hacer pública su denuncia. ¿Porque confió en mi? No lo sé”.



Valencia invitó a Ochoa Reza a que lo demande y argumentó que, “como abogado, soy respetuoso y temeroso de la ley, a diferencia de él, que hizo de la legalidad un traje a la medida, como quedó comprobado en su legal indemnización de la CFE, que bien pudo alcanzarle para no quedarle a deber a un trabajador”.



Por su parte dijo que seguirá dando apoyo jurídico, moral, e incluso si es posible económicamente a la víctima.