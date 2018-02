El PRD formaliza candidatura de Barrales en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tal como estaba previsto y sin ninguna oposición interna, el Consejo Electivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) formalizó la candidatura de Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno capitalino.

En su discurso durante el Octavo Pleno Extraordinario Electivo del IX Consejo Estatal del sol azteca, Barrales enfatizó que van a “rescatar la ciudad de la tentación de que sea una sola persona el que defina los rumbos”.

En este sentido, aseguró que serán los ciudadanos lo que tomarán las decisiones.

“Quiero gobernar esta ciudad porque aquí nací, porque la amo y la conozco, porque esta ciudad me ha ayudado a salir adelante, porque es lo menos que podemos hacer. Y a las pruebas me remito, vamos a ganar la jefatura de Gobierno”, vaticinó la ex presidenta nacional del PRD.

Por su parte, el presidente perredista local, Raúl Flores, entregó la constancia como candidata a Barrales Magdaleno, ello al ser elegida por unanimidad de los consejeros, por medio de votación económica.

La ahora candidata perredista representará a la coalición “Por la Ciudad de México al frente”, junto a Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.