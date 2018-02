Al rendir protesta como candidato, AMLO ofrece gobernar “con locura” para erradicar la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) oficializó hoy la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera vez busca la Presidencia de la República.

“Quiero ser recordado como un buen presidente”, dijo.

La autoafirmación es una: si es de dominio público, se le considera terco, necio y obcecado, así e inclusive “con locura” se conducirá como presidente y erradicará la corrupción.

A una semana de que concluyera el periodo de precampaña, en el que se supone convenció –como precandidato único– a la militancia de su partido de ser postulado, López Obrador fue refrendado por una asamblea nacional de Morena, como lo será el día de mañana por el Partido del Trabajo (PT) y el próximo martes por el Partido Encuentro Social (PES), que integran la alianza Juntos Haremos Historia.

Acompañado por la dirigencia nacional del partido que creó hace casi cuatro años, encabezado por Yeidckol Polevnsky quien presidió el acto, así como el gabinete que lo acompañará de resultar electo y unos 3 mil miembros de dicha formación política, López Obrador fue ungido para la contienda que contempla el periodo de campaña a partir del 30 de marzo.

En su mensaje, el exjefe de gobierno capitalino reiteró diferentes planteamientos que hizo en la precampaña, así como la forma en que gobernará: reducir sueldo de funcionarios a la mitad; vender el avión presidencial y la flota área gubernamental; justicia laboral; mejores salarios para la burocracia, entre otras.

“Refrendar mis compromisos básicos con el pueblo de México: en primer término, ofrezco seguir actuando con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

“Me comprometo a eliminar la corrupción y la impunidad; serán abolidos fueros y privilegios; se acabarán lujos, abusos y el despilfarro en el gobierno”, inició.

De igual manera, afirmó que “no se tolerará amiguismo, influyentismo ni el nepotismo”.

La asamblea nacional de este domingo fue el marco también para que el ya candidato formal de Morena, retomara junto con sus propuestas, algunos de los planteamientos que resultaron polémicos desde el mes de diciembre, como en el caso de sus propuestas en materia de seguridad y justicia, de libertad sexual.

En cuanto a la pacificación del país, López Obrador repasó sus propuestas como la de crear una Guardia Nacional y dirigir personalmente el gabinete de seguridad a diario. Pero sobre todo, fue enfático al ofrecer que hará lo necesario para conseguir la paz.

“Vamos a hacer todo lo que sea necesario, repito, para construir la paz y garantizar la tranquilidad en nuestro país. Todo, es todo”, expuso para luego insistir en uno de los aspectos más polémicos de sus propuestas: la amnistía para delincuentes que acepten la readaptación.

Añadió que el único propósito es la paz.

La otra propuesta estuvo relacionada con la no discriminación y prometió que, al llegar a la Presidencia, respetará de manera absoluta la diversidad sexual, tema que fue puesto en entredicho luego de formalizar la alianza con el PES a mediados de diciembre.

Otra de las ofertas de López Obrador en su intervención de hoy fue en materia de libertad de pensamiento y expresión. Otro tema polémico, luego de que a principios de febrero calificara como conservadores a varios intelectuales y periodistas que cuestionaron, entre otras cosas, las adhesiones a su causa.

“Se garantizará la libertad de prensa; se protegerá a los que trabajan en medios de información; se va a garantizar el derecho a disentir, va a ser un realidad la pluralidad. Y el régimen de concesiones vigente en radio y televisión será respetado, no se va a alterar.

“Sostengo convicciones liberales de mediados del siglo XIX. La prensa se corrige con la prensa, no va a haber censura, no se le va a quitar el programa a ningún comunicador, nunca más lo que sucedió con Gutiérrez Vivó o con Carmen Aristegui”, dijo.

Para concluir, López Obrador habló sobre la justicia y sus convicciones al respecto, para rematar:

“Soy terco –es de dominio público; necio, dicen obcecado, perserverante o como suele llamarse a quienes defienden principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República: con necedad, con perseverancia, rayando con la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción”.