Heridos por accidente en Oaxaca claman por ayuda; “mi hija perdió una pierna, no sé qué haré”, dice afectado

OAXACA, Oax (proceso.com.mx).- La Fiscalía General del Estado sostiene que derivado del accidente aéreo suscitado la noche del pasado viernes 16 en Santiago Jamiltepec, la cifra de personas fallecidas continúa siendo de 13.

Personas que resultaron lesionadas en ese accidente, clamaron por ayuda de las autoridades.

Desde el hospital de la Niñez Oaxaqueña, Leonardo González Flores pidió ayuda al gobernador Alejandro Murat y al presidente Enrique Peña Nieto porque su familia salió afectada por el accidente aéreo.

“Salí afectado del helicóptero. Mi hija perdió una pierna. Mi esposa está enferma, no sé qué voy a hacer. Cómo le va a hacer mi hija sin un pie. Con el temblor mi casa se daña. Pido que me eche la mano con los gastos. Yo no sé cómo las voy a mantener si todas mis hijas se quebraron su pie y a otra le cortaron los pies. Soy gente pobre y no sé cómo hacerle. Necesito ayuda”.

Habitantes de la colonia Aviación manifestaron que el lugar donde ocurrió el accidente es un espacio grande donde anteriormente estaba el campo aéreo y al estar libre mucha gente se fue a instalar ahí como un lugar “seguro” para protegerse de los sismos, sin embargo, el ruido de un helicóptero los asustó porque pensaron que era otro sismo.

El helicóptero dio tres vueltas y luego retumbó al caer en varias camionetas. Para “no caer libremente, el helicóptero se fue encima de esos vehículos, nunca se pensó que había mucha gente dentro del vehículo. Y luego las hélices volaron y dañaron a otras personas”, narró un sobreviviente.

En la lista que la Fiscalía del Estado proporcionó, se manejan 14 víctimas fatales por el accidente del helicóptero, entre ellos Juana González Flores, de 49 años; Irma Alavés González, de 28; Citlalli Pérez Alavés, de 10; Sara Vásquez Santiago, de 45; Adriana Mendoza Pérez, de 23; Judith Zárate González, de 25; Eva González Flores, de 37, Mauro Sánchez Villa, de 28; Octavio Flores Velasco, de 23, Rosa Velasco Hernández, de 38, Hilario Álvarez Acuña, de 62; Lorenzo Zárate Sánchez, de 40; Rosa Elia Velasco Hernández, de 41 y un bebé de escasos seis meses de nacido.

Entre los lesionados están Didier Zárate González, de 7 años, quien resultó con fractura de fémur izquierdo, de tibia y peroné derecho y traumatismo craneoencefálico leve; y Jesús Eduardo Peláez Alavés, de 5 años, con traumatismo craneoencefálico moderado, fractura frontal, de radio y de cubito derecho, ambos trasladados al hospital del ISSSTE de Puerto Escondido.

Mientras que Odalis Alavés Mendoza, de 5 años, quien presenta traumatismo craneoencefálico moderado, fractura de tibia y peroné derecho, fue enviada al Hospital General de Pinotepa Nacional; y Laura Linet Sánchez de la Cruz, de 12 años, con amputación de miembro pélvico derecho, fractura de tobillo izquierdo expuesta, tuvo que ser internada en el Hospital de la Niñez.

A su vez, Gladis Fabiola González Hernández, de 15 años, presenta fractura expuesta de miembro pélvico izquierdo, tibia y peroné izquierdo; y Jaqueline González Hernández, de 9 años, está politraumatizada con probable fractura de tibia y peroné izquierdo. Ambas fueron enviadas al Hospital del IMSS de Huatulco. En tanto, Carlos de Jesús Hernández Cruz, de 5 años, sufrió fractura de fémur derecho y rodilla izquierda y se encuentra en el Hospital de Pochutla.

Los otros heridos son Agustín Flores Morales, de 48 años, quien presenta traumatismo craneoencefálico policontundido y fue enviado al hospital de esta capital; Adelfa Hernández Ávila, 39 años, quien sufrió herida de pierna izquierda; Cristina Nieves Soriano Márquez, 70 años, herida en brazo derecho y fractura de tibia y peroné izquierdo y Rosa Martha Hernández Hernández, de 33 años, con herida en la región frontoparietal. Ellos se encuentran en el hospital de Jamiltepec.

Por último, Abel Flores Vásquez, de 19 años, policontundido, con heridas y abrasiones en miembro pélvico izquierdo; Orlando Flores Vásquez, de 22 años, con traumatismo craneoencefálico moderado, se encuentra en Pinotepa Nacional.

La Fiscalía precisó que los hechos sucedieron aproximadamente a las 10:25 del pasado viernes 16, cuando el helicóptero Black Hawk con matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo un accidente al realizar su aterrizaje en el campo de la colonia Aviación de Santiago Jamiltepec, donde se resguardaban familias por los sismos registrados ese día.

Adelantó que “por tratarse de un asunto de orden federal, se ha mantenido comunicación estrecha con la Procuraduría General de la República desde el momento de ocurridos los hechos. En auxilio del Ministerio Público Federal, la Fiscalía General realizó diversas diligencias como levantamiento de cadáveres, identificación de cadáveres, dispensa de necropsias y entrega de los cuerpos a los familiares”.

Sin embargo, será la Procuraduría General de la República (PGR) quien determine las causas del accidente y fije las responsabilidades que correspondan.

Mientras que los cuerpos de las víctimas fatales del accidente aéreo fueron sepultados con la bendición del arzobispo electo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos.

La arquidiócesis lamentó la pérdida de vidas por el accidente en Jamiltepec y se “solidarizó en oración y esperanza por este acontecimiento”, además de ofrecer una celebración eucarística por las víctimas del accidente.

Los féretros fueron trasladados en bateas de camionetas particulares, de la Policía y otras apiladas en camionetas de pasaje, acompañadas por una banda de música y la población que despidió a sus muertos.