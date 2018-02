Guillermo del Toro se lleva el BAFTA al mejor director

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Esta noche (hora de Gran Bretaña), el director cinematográfico Guillermo del Toro (Guadalajara, Jalisco, 1964) recibió un nuevo reconocimiento a su trayectoria y a su ya multipremiada película La forma del agua, al hacerse acreedor a la “máscara” al mejor director durante la entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de Televisión (BAFTA).

Se recordará que la cinta –que lleva ya varias semanas en las salas de cine en México y superó el millón de espectadores durante la semana de su estreno– contaba con 12 nominaciones para estos premios: a mejor película, mejor director, mejor actriz, actriz secundaria, música original, fotografía, sonido, edición, diseño de producción, vestuario, guion original y efectos especiales.

Logró los galardones en música original, para Alexandre Desplat, así como para diseño de producción, realizada por Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau.

Tras recibir el premio, consistente en una máscara, de manos de Patrick Stewart y Naomie Harris, el cineasta mexicano señaló que la cultura inglesa le ha marcado e inspirado su carrera desde siempre. Hay que recordar que en 2007 Del Toro ganó el BAFTA por la mejor película para su cinta El laberinto del fauno.

A la producción de Del Toro le seguía en nominaciones Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri (traducida en México como Tres anuncios sobre un crimen, que resultó la máxima ganadora y obtuvo el premio a la mejor película, mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor secundario (Sam Rockwell), mejor guion (Martin MacDonagh), y mejor película británica.

La cinta de animación de Pixar, Coco, del estadunidense Lee Unkrich, que llevó a la pantalla las tradiciones mexicanas de Día de Muertos obtuvo el galardón a la mejor película de animación.

La lista de los premiados se complementa así:

Premio al mejor actor para Gary Oldman, por su interpretación de Winston Churchill en Darkest Hours (Las horas más oscuras). Obtuvo el BAFTA honorario el cineasta Ridley Scott y se le dio a The National Film and Television School por la mayor contribución al cine británico.

Luego, Mejor actriz secundaria: Allison Joanney (I, Tonya), Mejor intérprete revelación Daniel Kaluuya (Get Out), Mejor guion adaptado a James Ivory (Call Me By Your Name), Mejor documental I Am Not Your Negro, Mejor corto británico Cowboy Dave, Mejor corto de animación Poles Apart, Mejor director, guionista o productor británico novel Rungano Nyoni (I Am Not A With), Sonido a Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten (Dunkirk), Fotografía a Roger Deakins (Blade Runner 2049), Diseño de vestuario Mark Bridges (Phantom Tread), Efectos visuales a Gerd Nefzer y John Nelson (Blade Runner 2049), Maquillaje y peluquería David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazuhiro Tsuji (Darkest Hours) y Montaje Jonathan Amos y Paul Machliss (Baby Driver).

Como en otras celebraciones de este tipo, se pidió a las asistentes que desfilaran por la alfombra roja con sus lujosos vestidos (de marcas como Dior, Ralph & Russo, Gucci, Givenchy, Chanel y demás) en color negro en solidaridad con los movimientos #metoo y Time’s Up, que protestan contra los abusos sexuales en la industria cinematográfica. En este tema, dio la nota Kate Middleton, duquesa de Cambridge, por asistir de verde oscuro, lo cual se interpretó como una falta de solidaridad con el movimiento.