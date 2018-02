Paola Núñez, Azul Almazán y Stephanie Sigman aseguran que también padecieron acoso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las actrices Paola Núñez, Azul Almazán y Stephanie Sigman respaldaron a su compañera Karla Souza ante las denuncias por violación sexual de las que dijo fue objeto por parte de un cineasta.

En ese sentido, las tres revelaron acoso y, en el caso de Núñez, una experiencia que calificó de “terror psicológico”.

Lo anterior se expuso en una entrevista en CNN en Español con Carmen Aristegui, y en una segunda parte (la primera con declaraciones de Karla Souza y Stephanie Sigman), Paola Núñez y Azul Almazán.

Núñez refirió que por no aceptar “hacer ciertas cosas” se le han cerrado las puertas y ha perdido oportunidades laborales en México. Relató que, en su primera audición para una película, y en la primera conversación que tuvo con un director, inició lo que ahora considera “terrorismo psicológico”, porque nunca intentó nada más:

“Me hizo sentir mala actriz, me hizo sentir más desesperada en una de las citas a las diez de la noche en su oficina. Yo estaba llorando y él me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento dije ‘él quiere’, y efectivamente esto es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida.

“Salí llorando de la oficina, le hablé a mi mánager y le dije lo que había pasado y que quería renunciar, y renuncié. Al día siguiente habló con mi mánager y le dijo, ‘ya no quiero que Paola sea parte de la película’. Me sentí tan culpable porque no estaba cien por ciento segura (de que fuera acoso), pero ahora estoy cien por ciento segura de qué es lo había pasado”.

Almazán, actriz y clavadista, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Sídney, Australia, recordó parte de la experiencia que previamente vivió (y que publicó en una carta a la que tituló “Yo acuso”), y que describió como un acoso por parte de su entonces entrenador Francisco Rueda.

“A pesar de vivir mi sueño y tocar el cielo olímpico, tuve que cruzar un infierno… insistía en que debíamos tener ‘mayor comunicación’, no sé a qué se refería, los masajes eran incómodos, las situaciones que vivía en las competencias eran incómodas, en los viajes, cuando pasaba por las hojas de clavados con el entrenador, me di cuenta que su actitud hacia mí no era normal”.

Las declaraciones se dieron a conocer un día después de que la actriz Karla Souza declarara que fue abusada sexualmente por parte de un director de cine en los inicios de su carrera.