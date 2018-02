Familia Pasta de Conchos fustiga postulación de “Napo”: fuero no es para cubrir desfalcos o violar derechos

OAXACA, OAX. (apro).- En México “estamos tan enfermos que se buscan los escaños para tener impunidad. Y no puedes tener impunidad. El fuero es para que puedas expresarte libremente en tribuna sin tener consecuencias, no es para cubrir desfalcos, violar derechos humanos o para cubrir casitas blancas, azules o amarillas”, fustigó la activista Cristina Auerbach.

La representante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) calificó de “lamentable que a todas estas gentes que se les criticó por corrupción y abusos, ahora les den impunidad para seguir cometiendo delitos” a través de candidaturas.

“Estamos tan mal que los hermanos Humberto y Rubén Moreira gozan de total impunidad en su partido político, y ahora al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia lo postula Morena como candidato plurinominal al Senado de la República”, deploró.

Antes de participar en el Segundo Encuentro Estatal: Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería, luego de que el gobierno federal ha entregado más de 300 concesiones mineras en el estado de Oaxaca, la activista advirtió que “es infame que la minería esté en territorios como Oaxaca, que cuenta con reservas naturales y gran riqueza de la biodiversidad”.

Luego recordó que ya pasaron “dos sexenios, tres presidentes (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y varios secretarios de Gobernación y aún no se atienden las condiciones en Pasta de Conchos.

Es lamentable que “robarse una vaca (en Coahuila) es un grave delito, pero matar mineros no. Matar mineros no es delito en ningún lado porque no hay sanción para las empresas que gozan de absoluta impunidad”, sostuvo.

En un informe que presentaron recientemente, dijo, consta que de 1900 a octubre de 2017 murieron 3 mil 130 mineros de carbón, y los únicos que no han sido rescatados en México son un inglés y los 63 mineros de Pasta de Conchos, que siguen bajo tierra, por lo que los deudos insisten en sus demandas de rescate de los restos, verdad y justicia, sanción a los responsables y reparación del daño.

La explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, ocurrió el 19 de febrero de 2006, misma que fue causada por acumulación de gas y un sistema de ventilación insuficiente, así como por precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en que (la empresa) Grupo México mantenía sus instalaciones.