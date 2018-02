Desaparición de italianos es un “hecho aislado”, dice alcalde de Tecalitlán

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El alcalde de Tecalitlán, Víctor Díaz Contreras, consideró como “un hecho aislado” la desaparición de tres italianos y de un adolescente.

“Tecalitlán es seguro: los extranjeros sólo iban de paso, cargaron gasolina y después desaparecieron”, subrayó, e incluso puso en duda que se les hubiese visto por última vez en el municipio que gobierna.

“No me consta, hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente, como se dice, el que afirma está obligado a probar, entonces eso es algo de ley que se tiene que hacer. Esperemos que pronto se esclarezcan los hechos”, puntualizó en conferencia de prensa.

Lo que sí puede asegurar, dijo, es que el director de la policía municipal, Hugo Enrique Martínez Muñiz, no se ha presentado a laborar desde el pasado martes 20.

Díaz Contreras señaló que desconoce el paradero de Martínez Muñiz, y aseguró que tampoco sabe si tres de sus subordinados están detenidos por su presunta relación con la desaparición de los italianos.

“No sé si haya policías detenidos o no, lo que sé es que nuestro cuerpo policiaco está en capacitación en la academia de Guadalajara (…) El comisario no se ha presentado, eso sí me consta. Sobre los tres detenidos que informa el secretario (general de gobierno, Roberto López), ellos tienen la información, ellos conocen más los hechos”, acotó.

Y sostuvo que ya se inició un procedimiento administrativo en contra del director de la policía por no presentarse para hacer las indagatorias pertinentes.

Díaz Contreras aseveró que el municipio es tranquilo y la incidencia delictiva ha descendido, muestra de ello, apuntó, es que a los eventos culturales de los últimos años han acudido 40 mil personas, sin que se registraran incidentes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, familiares de los italianos presentaron una denuncia el pasado 1 de febrero, donde se precisa que los tres hombres fueron vistos por última vez el 31 de enero en el municipio de Tecalitlán, una zona con alta presencia de grupos del crimen organizado.

Familiares de los desaparecidos indicaron que inicialmente se comunicaron con la Policía de ese municipio y les dijeron que Antonio Russo y Vincenzo Cimmino habían sido arrestados, y que no sabían nada de Raffaele Russo. Sin embargo, en una segunda llamada telefónica la Policía presuntamente negó esa versión.

Sobre el otro caso referido por el alcalde, se trata del joven Ulises Adair Cardona, quien desapareció el 22 de enero, también en Tecalitlán.