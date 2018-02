Inmujeres condena violencia sexual contra artistas y deportistas; exige investigaciones sin revictimización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoció la “valentía” de artistas, deportistas y mujeres líderes del país que han hecho públicas las historias de violencia sexual de la que han sido objeto, y condenó de manera enérgica esos actos.

De igual manera, exigió “poner fin a este pernicioso fenómeno” experimentado principalmente por las niñas y las mujeres, y demandó investigaciones con perspectiva de género y sin revictimización.

“Con el propósito de garantizar que cualquier hecho de esta naturaleza no quede en la impunidad, sea sancionado legalmente, se repare el daño a las víctimas y no se vuelvan a repetir tales actos, desde el Inmujeres exhortamos a las afectadas a hacerlos del conocimiento de la autoridad competente”, puntualizó en un comunicado.

También hizo “un llamado respetuoso” para que dichas autoridades actúen de manera diligente, imparcial, sin dilación y sin prejuicios o sesgos de género, prevaleciendo en sus investigaciones y actuar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, para evitar procesos de revictimización de las niñas y mujeres.

El pasado lunes 19, Karla Souza, actriz y modelo mexicana, reveló que un director de cine, cuyo nombre no mencionó, la violó durante la filmación de una de las primeras películas que protagonizó.

Según la actriz, durante la filmación de la película ella fue hospedada en el mismo hotel que el productor de la película, y éste se presentaba por las noches en su habitación para hablar con ella sobre supuestas ideas para las escenas en las que participaba.

“Esto no sucedió solo una noche, llegó a pasar varias noches, y la noche en que yo decidía no abrirle la puerta me la cobraba: decidía no filmar mi escena o me empezaba a humillar frente a los demás”, contó.

Posteriormente, añadió: “empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo, donde yo siento que no tengo la opción de rechazarlo… Un mes después de estar teniendo este abuso total de su poder acabé cediendo de cierta manera a que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó”.

Por su parte, Paola Núñez relató que fue víctima del “terrorismo psicológico” de un director de cine que la acosó e hizo tomarse fotos, desnuda, aunque “nunca fue algo directo; él nunca intentó tocarme, nunca lo propuso y, por tanto, yo no estaba convencida de que él me estaba acosando sexualmente, y como no estaba segura, permití el acoso por mucho tiempo”.

Esas actrices, entre otras, se sumaron al movimiento #MeToo, que comenzó cuando el hashtag se popularizó en redes sociales, en octubre de 2017, para denunciar agresiones y acoso sexual a raíz de las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein.