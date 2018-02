Jefe de prensa del equipo Atlético Zacatepec agrede a reportero

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Aldo González, jefe de prensa del equipo Atlético Zacatepec, agredió al reportero Roger Mixcoac Chávez, quien colabora para un diario local.

Al final del partido de futbol en el que la escuadra cañera perdió contra el equipo de San Luis, el vocero le tiró de un manotazo la grabadora al comunicador, dañando el aparato.

De acuerdo con el reportero morelense, al final del partido el jefe de prensa lo increpó “de forma muy agresiva” para que acudiera a la conferencia de prensa.

“Me fui a parar junto a la bocina, pero estaba yo checando por teléfono en San Luis (donde también hay un diario de la cadena para la que trabaja) si había llegado bien mi material”, recuerda.

Entonces se volvió a acercar Aldo González y, frente a otros reporteros que cubrían el evento, “me gritoneó que no tenía que estar hablando por teléfono. Le dije que no lo estaba haciendo, le mostré mi grabadora y me la tiró de un manotazo. La tiró y se partió en varios pedazos. Eso fue delante de los demás compañeros, quienes le reclamaron”.

Los demás reporteros se negaron a continuar en la rueda de prensa y exigieron al entrenador Marcelo Michel Leaño hablar con él en privado para expresarle la molestia por la actitud del jefe de prensa, quien por cierto ha protagonizado otras discusiones y desencuentros. El entrenador ofreció disculpas y también pagar el dispositivo.

Los hechos ocurrieron el martes pasado, cuando el Atlético Zacatepec, franquicia del dueño de las Chivas del Guadalajara, Jorge Vergara, enfrentó en un cotejo de la liga de ascenso al Atlético San Luis, del cual resultó vencedor este último, con goles de Jonathan Espericueta al 56 y Nicolás Ibáñez al minuto dos de compensación del segundo tiempo.

La información provocó que este viernes un grupo de reporteros realizaran una protesta en la Plaza de Armas de Cuernavaca, desde donde demandaron a los directivos del equipo el cese definitivo del jefe de prensa, pues no es posible dejar pasar una agresión de esta naturaleza.

Con una manta en la que se advertía “#PrensaNoDisparen” y “CAZacatepecAgredeAPeriodistas”, unas dos docenas de corresponsales de medios nacionales y reporteros locales demandaron que los directivos tomen cartas en el asunto.

De acuerdo con los reporteros deportivos de la entidad, quienes acuden frecuentemente a cubrir los partidos del Club Atlético Zacatepec, hace unos meses Aldo González agredió al reportero Leonel Sánchez, de la organización Cronómetro Deportivo, quien se había encargado de hacer las transmisiones de los partidos vía radio.

Según los comunicadores, Leonel fue sacado a empellones del estadio Agustín “Coruco” Díaz. De hecho, casi al salir lo aventó y se cayó, lo que le habría ocasionado una lesión en la rodilla, “de la que no quedó bien”, informaron.

Hasta el momento, el club deportivo citó a una rueda de prensa para el día de mañana, en la que se “explicarán las reglas de cobertura”.