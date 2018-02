El “pragmatismo ramplón” se impone en candidaturas de Morena en Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro)- La dirección estatal de Morena elegirá a los candidatos a las alcaldías de San Juan del Río, El Marqués y esta capital no por sus cualidades políticas, sino por su “popularidad” entre la ciudadanía, así sean de otras fuerzas políticas, como Nueva Alianza, PAN y PES.

Carlos Peñafiel Soto, dirigente morenista, consideró irrelevante que sus candidatos sean o no militantes de otros partidos políticos, y puntualizó que ellos resultaron los ganadores en las encuestas que realizó Morena, aunque todavía falta que sean ratificados por la coalición partidista.

Por ejemplo, Peñafiel Soto no pudo mencionar un solo aspecto positivo para que Juan Alvarado Navarrete, exdiputado neoaliancista que tuvo un cuestionado desempeño en la LVII Legislatura, sea postulado a la alcaldía de San Juan del Río.

–¿Cómo considerar un perfil como él, con base en qué? –se le preguntó.

–“Miren, lo que les puedo decir es que las puertas de Morena están abiertas, lo he dicho sistemáticamente…

–¿En ese caso específico (de Juan Alvarado)?

–“En el caso específico, Alvarado se registró –como lo podía hacer cualquier ciudadano de Querétaro, militante o no militante de Morena–, se levanta una encuesta y el ganador de la encuesta pues es él.

— ¿Qué nos puedes hablar del prestigio y la trayectoria de este candidato en San Juan?

— “Miren, yo lo que les puedo decir es que la gente lo evalúa bien…

Carlos Peñafiel Soto evadió contestar sobre la trayectoria del candidato, aun cuando la pregunta le fue realizada en varias ocasiones.

El exdiputado Juan Alvarado logró notoriedad al sumar varias faltas en las sesiones del Congreso local y por acudir a la Legislatura en un vehículo de lujo que, en 2014, era valuado en 2 millones de pesos. En aquel momento el legislador respondió que el automóvil se lo prestaban.

En la misma conferencia de Morena también fue anunciado que el expanista, Jorge Lomelí Noriega, ganó la encuesta, y por ello se perfila como el candidato a la alcaldía de El Marqués, pese a ser uno de los legisladores que votó a favor la reforma energética.

–De Jorge Lomelí, ¿qué nos puede hablar de su trayectoria, de su honorabilidad, de este expanista? –fue otra pregunta a Carlos Peñafiel Soto.

“Pues miren, yo lo que les puedo decir es que –al igual que Juan Alvarado– gana la encuesta”, respondió.

Aunque Peñafiel calificó de “intachable” la trayectoria del exrector Gilberto Herrera Ruiz o la magistrada Celia Maya García, quienes encabezan la fórmula al Senado, rechazó hablar sobre los otros candidatos militantes de otros partidos pretextando su cargo de presidente de Morena.

De acuerdo con una consulta al registro de afiliación más reciente del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto Jorge Lomelí Noriega como Juan Alvarado Navarrete continúan apareciendo como militantes del PAN y Nueva Alianza, respectivamente.

“La mano de Dios”

Carlos Peñafiel también anunció que Adolfo Ríos García, presidente del Partido Encuentro Social (PES) y quien él supone también es militante de ese partido, ganó la encuesta y se perfila como el candidato de Morena en el municipio capital.

En este caso se le preguntó si coincidía la ideología del presidente del PES con la de Morena y la siguiente fue su primera respuesta:

“Tenemos un Proyecto Alternativo de Nación, un proyecto de gobierno… y Encuentro Social, a nivel nacional, se sumó a esta coalición. Yo pensaría que estamos de acuerdo en este proyecto”.

En una entrevista realizada cuando recién rindió protesta como presidente del PES, Adolfo Ríos, habló sobre la visión que lo llevó al Partido Encuentro Social.

“Los valores vienen de la mano de Dios, para mí, y en ese sentir es como he decidido entrar a este partido, que el presidente del partido lo fundó un cristiano”.

Además, agregó, “lo que el partido determina como fundamento es la familia y es algo que yo he defendido siempre, y es el regalo que Dios me ha dado”.

En la rueda de prensa con Peñafiel también fue abordada la inconformidad de militantes que consideraban debían ellos encabezar las candidaturas de Morena en Querétaro.

Si bien Peñafiel Soto dijo que siempre habrá diferencias, aseguró que el partido Morena en Querétaro y en el país fue “infiltrado”.

“Morena, en Querétaro y en todo el país, ha sido infiltrado, y hay ‘gentes’ profesionales, que buscan generar esta percepción de descontento al interior del partido”.

Inconformidad

Luis Alberto Reyes Juárez, miembro de Morena que quiso contender por la candidatura para la presidencia municipal de Querétaro, consideró que en el partido debieron tomar en cuenta a los militantes que, en varios casos, provienen de luchas y movimientos sociales.

“Creo que debieron haber sido candidatos de Morena, candidatos que vienen de las luchas populares, de los movimientos sociales; a mí me hubiera gustado ver a muchas gentes que vienen de la lucha social, desafortunadamente no fue así, el método que se decidió en Morena fue un método de encuestas, y estas encuestas han posicionado a personas que, en lo personal, no me gustan”.

No obstante, Reyes Juárez manifestó su compromiso en apoyar a Andrés Manuel López Obrador y consideró que tienen una buena oportunidad para dialogar y unir a Morena en Querétaro.

Juan Manuel Ríos, fundador de Morena en el municipio de San Juan del Río, sostuvo que rechazan la postulación del exdiputado de Nueva Alianza, Juan Alvarado:

“Promotores y fundadores de Morena rechazamos las imposiciones, en el caso de Juan Alvarado, no nos representa, como diputado local se insiste en que fue el más faltista; no se conocen iniciativas suyas y fue exhibido por asentar falsa información académica en su hoja de servicio. Este señor sólo se distinguió por conducir autos de lujo, ya fuera un Jaguar blanco o un Maserati negro, esa es la respuesta, el posicionamiento puntual nuestro”.

En su opinión, si se habla de infiltrados, el primero sería Carlos Peñafiel, de quien recordó laboró en la administración del panista Vicente Fox.

Samaria López, fundadora, militante y consejera estatal de Morena por el municipio de El Marqués, cuestionó que desde este partido impulsen la candidatura del exdiputado panista Lomelí Noriega para la alcaldía.

“Se me hacía un pragmatismo ramplón –palabras del mismo Andrés Manuel López Obrador– postular a este señor que en la Legislatura de Querétaro aprobó la reforma energética; se me hace una grosería. Esto va en contra de la lucha de Morena y hay mucha militancia que no estamos de acuerdo, no vamos a avalar todas estas imposiciones que se han dado, ante todo hay que ser congruentes, y pienso que no se vale ganar bajo ningún precio”.

Carlos Peñafiel informó que, si bien estas serían las propuestas que Morena pondrá sobre la mesa, puntualizó que será en una mesa junto con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social donde se definan las candidaturas.