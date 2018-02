No me tiembla la mano para sacar a los narcomenudistas de la UNAM: Graue

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, afirmó que no le tiembla la mano para ejercer su autoridad en contra de los narcomenudistas, no obstante, dijo que la lucha en contra del narcomenudeo debe darse fuera de las instalaciones y no al interior.

“Estas personas están armadas, y meter a un grupo armado a que los saquen entre semana y en días de clase, va a representar un problema muy serio para la comunidad universitaria”, mencionó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Si me he negado a que ingrese y no he hablado (a la autoridad federal) pues es por ello, no porque me tiemble la mano de sacarlos, sino por el riesgo potencial que representa para el resto de la comunidad”.

Aseguró que la Universidad seguirá haciendo lo propio e intensificará la vigilancia dentro de sus instalaciones para disuadir gradualmente la presencia de los narcomenudistas y dijo que ojalá todos los días fueran como ayer, cuando no se observó su presencia en el campus.

Admitió que se trata de una lucha desigual, toda vez que se trata de grupos armados, por lo que se requiere una estrategia de seguridad nacional y que es una “lucha que debemos dar todas las instituciones de educación superior y la sociedad en contra de esta crisis de seguridad que vivimos”.

Por otro lado, confirmó que él autorizó la difusión del mensaje “¡Fuera narcos de la UNAM!”, así como la manta que se negaron a portar los futbolistas el pasado domingo en el Pumas-Chivas.

“No sé de dónde salió lo del deslinde. Mi equipo de Comunicación Social me pidió autorización para que los jugadores portaran una manta, ellos no quisieron hacerlo por cuestión de seguridad y por eso lo pusieron en las pantallas”, precisó.

Ayer, durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia y Democracia, el rector señaló que hay una campaña en la UNAM en contra de la presencia de los narcomenudistas porque “No los queremos dentro y los jóvenes deben de entender que el contacto es un riesgo con ellos”.

Durante el evento, Graue Wiechers informó que desde que llegó a la administración de la universidad, en 2015, se han detenido a 30 personas vinculadas con la venta de drogas en esa institución.

Ante el comisionado de Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Placencia, el rector dijo que el gobierno está en deuda con los ciudadanos respecto a la seguridad y el respeto.