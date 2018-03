AMLO pide a Meade y Anaya no desestabilizar a México “con sus pleitos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus oponentes del PRI y el PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, respectivamente, que eviten desestabilizar al país “con sus pleitos”.

“Que se investigue a Anaya y a Meade, que los dos vayan a la Procuraduría (General de la República) a declarar sobre los moches y otras transas. Yo lo único que les pediría es que sus pleitos se den en los medios, en el debate, que se diriman sus diferencias en el Ministerio Público, en la Procuraduría, pero que no pase de ahí, que no afecte violentamente, que no vayan a desestabilizar al país”.

El tabasqueño visitó este miércoles la capital de Chihuahua para reunirse con los enlaces locales de Morena y 400 coordinadores territoriales que dan seguimiento a la estrategia de defensa del voto.

También encabezó un encuentro con empresarios locales, entre ellos Rafael Espino y Miguel González Lardizábal, además de Alfonso Romo, y reconoció los avances en la creación de la estructura territorial del partido.

Lo acompañaron la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, así como Gabriel García, secretario nacional de organización, y Marcelo Ebrard, quien operará en la circunscripción número uno que comprende los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

El candidato presidencial de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) llamó a cuidar el voto en zonas “donde se trafica con la pobreza de la gente”, y redoblar esfuerzos en zonas apartadas de los centros urbanos y complicadas geográficamente.

Ante los empresarios expuso que la defensa de la soberanía energética no se contrapone a la participación de la iniciativa privada en la industria eléctrica, el gas y el petróleo, y aclaró que él ha propuesto un “modelo mixto” de inversión.