Asesinan a otra escort y dejan su cuerpo en Ecatepec

TOLUCA, Edomex. (apro).- El cuerpo de la venezolana Kenny, la escort imagen de la página de acompañantes zonadivas.com, fue localizado la mañana del lunes 26 en un callejón de la colonia Jardines de Santa Clara del municipio de Ecatepec.

El cuerpo de quien fue identificada por sus amigas como Kenny, de 26 años, estaba maniatado, cubierto de la cintura a la cabeza con una chamarra negra, y su rostro quemado –aparentemente con ácido– y envuelto con cinta industrial; la víctima vestía pantalón y chamarra negra y botas lilas.

El hallazgo ocurrió en el callejón que comunica a la Calle 3 con Puerto Libertad, después de ser notificado a las autoridades municipales por vecinos de la Calle H que salieron de sus casas para dirigirse al trabajo o a la escuela primaria “David Alfaro Siqueiros”.

Sobre el hecho, este miércoles el sitio de internet emitió un comunicado en el que indica que la noche del lunes pasado conoció del deceso “de Kenny, quien era la modelo que figuraba como imagen de nuestro portal y se anunció con nosotros durante poco menos de dos años”.

“Ha sido muy triste para nosotros enterarnos no sólo de su muerte, sino de cómo se le causó. Por respeto y mero sentido común, en cuanto se nos avisó del incidente decidimos removerla de nuestros encabezados”, justificaron los administradores.

No obstante, aseguraron que “Kenny se dio de baja en Zona Divas en octubre de 2017”, de tal manera que desde hace cuatro meses no forma parte de su lista; tampoco “era la estrella”, no “figuraba en la página inicial”, ni en la principal, “sino en las intermedias”.

“Kenny había firmado con nosotros un contrato como modelo ‘imagen’ de nuestro portal… es una simple cesión de derechos sobre el material para ser usado a nuestro criterio y con fines meramente publicitarios”, expusieron.

Ella, como todas las demás escort, indicaron, “tenía un espacio publicitario en nuestros índices avalado por un contrato firmado ante notario en diciembre de 2015”.

El sitio afirma que tampoco le incumbe saber si tenía muchos o pocos clientes, pues la única ganancia del portal es una cuota fija por la renta de los espacios publicitarios, “no porcentajes sobre lo que ellas ganen o dejen de ganar, ya que no somos, nunca hemos sido, y jamás seremos intermediarios entre las divas y sus clientes”.

También rechazó que el tema esté ligado con el delito de trata de personas, pues se trató de un homicidio.

“Kenny era la modelo que figuraba en nuestro logo. Una modelo a la que se le pagó por cedernos su rostro… También se anunciaba con nosotros, y nos pagó por ello. Y eso le convino A ELLA (sic), y esperamos que le haya sacado muy buen provecho”, refirieron los administradores del portal.

De igual manera, señalaron que no se puede afirmar que el fin de semana la joven fungió como acompañante o salió con sus amigos, y menos aún que el portal tenga alguna responsabilidad.

A finales de diciembre de 2017, Karen Ailen Grodzinski, de 24 años, otra escort de Zona Divas de nacionalidad argentina, fue asesinada en el hotel “Pasadena”, ubicado en la avenida Revolución, colonia San Juan Mixcoac, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

Mes y medio antes, el 16 de noviembre, fue localizado el cuerpo de Génesis Gibson Jaimes, venezolana de 24 años de edad, también integrada al listado de este portal con el seudónimo Lateefah Karesh, en el hotel “Platino” ubicado en la colonia Felipe Ángeles de la delegación Venustiano Carranza.

El 13 de abril de 2017 fue localizado en la habitación 327 del hotel “Estadio” de la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, el cuerpo de Katya, de 21 años.

También a principios de marzo del año pasado, Mariana fue localizada sin vida en la habitación 5 del hotel “Miño” de la colonia Guerrero, hecho que propició la inconformidad de sus compañeras dedicadas al sexo servicio, quienes se manifestaron frente al edificio para exigir una investigación, pues aseguraron que desde enero de 2017 sumaban cuatro sexoservidoras asesinadas.

A principios de febrero de ese año, el cuerpo de otra mujer no identificada fue hallado en el cuarto 412 del hotel “Príncipe” de la colonia Escandón, también en la capital del país.