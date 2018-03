Vargas Llosa “me da vergüenza”, suelta la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO

MONTERREY, NL. (apro).- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller respondió acremente al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, por los señalamientos que hizo sobre su esposo, Andrés Manuel López Obrador.

“Me da vergüenza”, dijo Gutiérrez en esta ciudad, luego de que el autor de La ciudad y los perros aseguró que si el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” ganara las elecciones presidenciales en julio próximo, “sería un retroceso tremendo para la democracia en México”.

La esposa del tabasqueño manifestó lo anterior al finalizar la entrevista que dio a los medios tras presentar su libro Rogelio Fernández Güell. Episodios de la Revolución Mexicana, la noche de ayer, en el auditorio de la Torre III de la Universidad Metropolitana de Monterrey, propiedad de Alfonso Romo, enlace empresarial de López Obrador.

También ayer, al finalizar la presentación de su nuevo libro titulado La llamada de la tribu, Vargas Llosa declaró en España que el líder de Morena representa una “democracia populista y demagógica”.

Subrayó: “Algunos países prefieren suicidarse, espero que eso no ocurra porque sería muy trágico para México, donde algunas cosas andan mal, pero otras bastante bien. Esperemos que el populismo no gane en México. (…) Yo espero que no gane López Obrador. Creo que sería un retroceso para el país”.

En respuesta, el candidato presidencial soltó: “Es un buen escritor, pero un mal político”.

Durante la entrevista, Gutiérrez Müller también se refirió a las irregularidades que se han presentado en este proceso electoral, y en particular mencionó el uso indebido de la credencial de elector.

“Bueno, no hay muchas (anomalías), pero una credencial que nos cuesta quién sabe cuántos dólares y todavía la clonan y la falsifican, y hay un votante ese día, eso sí es una anomalía. Es una de muchas. El INE no (tiene las condiciones para garantizar la limpieza de los comicios), pero nosotros sí las vamos a garantizar. Los ciudadanos debemos garantizarlas”, advirtió la escritora.