¡Del Toro monstruoso! “La forma del agua” se lleva cuatro Óscar

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Lo maravilloso de la industria cinematográfica es que borra las líneas en la arena, dijo Guillermo del Toro, quien se autocalificó como “un migrante, al recibir el premio al Mejor Director por su película La forma del agua, que esta noche recibió cuatro reconocimientos en el Teatro Dolby de Los Ángeles California, durante la entrega 90 de los Óscar.

La forma del agua fue reconocida también como la Mejor Película. Y al recoger la estatuilla, el cineasta jalisciense comentó que su colega Steven Spielberg le comentó que si se encontraba en el podio como ganador, recordara que era parte de un legado del mundo de cineastas: “Siéntete orgulloso”, y “así me siento”, afirmó al dedicar el premio a los jóvenes cineastas que “nos muestran cómo hacer las cosas en todas partes del mundo”.

Minutos antes el cineasta recordó que en los últimos 25 años ha vivido en todas partes, y se refirió a los mexicanos que han ido a trabajar a la industria hollywoodense, entre ellos Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, ganadores también del Óscar a Mejor Director en anteriores ceremonias, Gael García Bernal y Salma Hayek. Iñárritu también obtuvo el reconocimiento a Mejor Película.

La multipremiada cinta del Guillermo del Toro y nominada en 13 categorías para esta ceremonia, obtuvo su primera estatuilla de la noche por el Mejor Diseño de Producción, para Paul Denham Austerberry, diseñadora de producción, Shane Vieau y Jeff Melvin, decoradores del set.

Posteriormente se le entregó el premio a Mejor Música Original, realizada por Alexander Desplat.

Muy esperada fue la actuación del actor mexicano Gael García Bernal (y al parecer cumplió con las expectativas), quien junto con la cantante Natalia Lafourcade y el cantante estadunidense Miguel interpretaron la canción Remember me (Recuérdame), de la película Coco. La producción de Pixar, realizada por Lee Unkrich, obtuvo el Óscar a Mejor Película Animada.

El director, acompañado por García Bernal y el niño Miguel, entre otros, se mostró sumamente contento y brindó un agradecimiento al equipo que intervino en la cinta y a los mexicanos “por sus bellas tradiciones”, ya que la película trata el tema de las festividades del Día de Muertos.

Unos minutos más adelante la cinta obtuvo el Óscar por Mejor Canción Original, justamente por Recuérdame, compuesta por Kristen Anderson-López y Robert López.

Gary Oldman fue reconocido como Mejor Actor por su interpretación del político británico Winston Churchill en Las horas más oscuras, categoría para la cual competía fuertemente Daniel Day-Lewis por El hilo fantasma.

Mejor Actriz fue para Frances McDormand por su interpretación de una madre a la cual asesinaron a su hija, en Tres anuncios por un crimen.

Mejor Película Extranjera la chilena Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega. En la categoría de Documental ganó Icarus, de Bryan Fogel y Dan Cogan. Cortometraje animado Dear Basketball, de Glen Keane y Kobe Bryant.

El silencio de los niños, de Chris Overton y Rachel Shenton, que desarrolla la historia de una niña sorda, obtuvo el Óscar por Mejor Corto de Acción. Y el Mejor Corto Documental lo obtuvo Heaven is a Traffic Jam on the 405, de Frank Stiefel.

La actriz Allison Janney consiguió la estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por su papel de la madre de Tonya Harding, en la película Yo, Tonya. Y Mejor actor de reparto Sam Rockwell, por Tres anuncios por un crimen.

El premio al Mejor Guión fue para Jordan Peele, por Get Out. El de Mejor Guión Adaptado se lo llevó James Ivory, por Llámame por tu nombre, historia de dos jóvenes homosexuales que se desarrolla en Italia, dirigida por Luca Guadagnino. Y el de Mejor Guión Original fue arrebatado a Del Toro, por ¡Huye!, escrito por Jordan Peele.

Dos Óscar en la categoría de Sonido se entregaron a la cinta Dunkerque, de Alex Gibson y Richard King, que se llevó la estatuilla por Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje de Sonido. Obtuvo además el premio a Mejor Edición.

La estatuilla a la Mejor Fotografía la obtuvo Roger A. Deakins, por Blade Runner 2049, que además ganó los reconocimientos en Efectos Especiales realizados por John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover y Gerd Nefzer.

Mejor Maquillaje y Peluquería para El instante más oscuro, de Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick.

Mejor Vestuario fue para El hilo invisible, de Mark Bridges, que justamente aborda la historia de un modisto de los años cincuenta en Londres.