Salta a Morena excandidato del PAN al gobierno de Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Joaquín Díaz Mena, excandidato del PAN a gobernador y ahora diputado federal con licencia, anunció esta tarde su renuncia a ese partido y su incorporación a Morena, donde podría ser postulado como candidato externo a la gubernatura si supera en las preferencias al diputado federal Rogerio Castro Vázquez.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por Rogerio Castro Vázquez, coordinador estatal de Morena, “Huacho” Díaz Mena leyó un extenso comunicado en el insistió en que fue traicionado por el PAN, partido al que, recordó, en 2004, 2006 y 2012 le dio triunfos en zonas en las que nunca había logrado penetrar.

“En 2012 por decisión de los militantes del PAN, tuve el honor de ser candidato a gobernador y el privilegio de haber obtenido la votación más alta de la historia del Partido Acción Nacional en Yucatán” y, en franca alusión a los candidatos al Senado, Raúl Paz Alonzo, exdirigente estatal, y a la gubernatura, Mauricio Vila Dosal, acusó:

“Los yucatecos han sido testigos de la forma tan burda en que se me traicionó, por quienes ahora piden generosidad y no la pusieron en práctica, haciendo caso omiso a las voces ciudadanas que les pedían no agandallarse y advertían que hacerlo era una burla para todos”, sentenció Díaz Mena.

Luego recordó que el año pasado hizo públicas sus aspiraciones de contender por la candidatura panista al Senado, para lo cual había hecho un trato de mutuo apoyo con Vila Dosal, que finalmente incumplió su palabra para apoyar la postulación de Paz Alonzo.

Díaz Mena dijo que, “de la doctrina de los fundadores del PAN, aprendí que un valor primordial es el respeto a la dignidad de las personas, y este valor es el que han pisoteado y denigrado los actuales dirigentes del PAN estatal y nacional”.

Igual reconoció que se equivocó al haber declarado meses atrás que, si no lograba la candidatura al Senado, seguiría en el PAN y se retiraría a su casa.

“No me esperaba ver lo que hemos visto en estos últimos 120 días, en los que salió a relucir la descomposición a la que los actuales dirigentes han llevado al PAN, y por ello llegué a la conclusión de que irme a mi casa sería egoísta y cobarde ante miles de yucatecos, quienes me han dado su confianza y que esperan que siga luchando”, manifestó.

También acusó a la dirigencia nacional del PAN de llenarse “la boca de combatir la corrupción mientras la protegen”, y señaló que el partido del que se enamoró y por el que trabajó “ya no es el mismo, pues lo convirtieron en un club de mirreyes que se protegen unos a otros y que piensan que pueden seguir abusando de la gente del pueblo, pues creen que van a votar por la marca sin analizar las personas”.

“Huacho” Díaz Mena comentó que, si los fundadores del PAN resucitaran, “se volverían a morir de tristeza al ver lo que han hecho con la noble institución que con tanto esfuerzo construyeron en 1939”.

Enseguida denunció que se adueñó de ese partido “una caterva sin escrúpulos que pisotea los ideales, los valores, los principios, la legalidad y la esencia del PAN, para saciar sus ambiciones de poder, sus intereses económicos y que con soberbia dan la espalda a la militancia y a la sociedad”.

Además, reiteró que, dadas las circunstancias, optó por renunciar al PAN y apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con quien reconoció tener coincidencias.

“Coincido con López Obrador en lo terco, en que no abandona los ideales y su lucha”.

Díaz Mena explicó que ya tuvo acercamientos con López Obrador, y que Morena efectuará una encuesta para determinar entre él y Rogerio Castro quién será postulado como candidato al gobierno del estado y quién al Senado.