Aspirante a alcalde de Tulum por Morena se retira de la contienda por amenazas a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aspirante de Morena a la presidencia municipal de Tulum, Quintana Roo, el empresario restaurantero Germán Gallegos Cruz, mejor conocido como Don Cafeto, anunció hoy su retiro de la contienda.

En un mensaje difundido en su muro de Facebook, el expriista explicó que la decisión de declinar obedece a que ayer su esposa fue víctima de una amenaza anónima.

Así lo contó él mismo: “Queridos amigos y hermanos. Por falta de garantías y seguridad, me retiro de toda aspiración política. Ayer fue amenazada mi esposa, telefónicamente desde el número 2225619137.

“Está terriblemente afectada y me pidió con mucha angustia, retirar mi aspiración política. Hasta el nombre de mis pequeños hijos usaron en la amenaza recibida. Desgraciadamente la violencia nos ha rebasado y las autoridades no hacen lo necesario, para atenuarla, cuando menos. Para quienes me veían como adversario, les comunico, que, por mí, ya no se preocupen”.