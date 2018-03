Diputada del PAN en NL acusa discriminación por embarazo para ser candidata; analiza ir por el PVEM

MONTERREY, NL (apro).- La diputada federal del PAN Brenda Velázquez Valdez, quien fue relegada de la candidatura del Senado de Nuevo León por su embarazo, reconoció que analiza el ofrecimiento que le hizo el PVEM, para buscar una curul en la cámara alta o en el Congreso local.

La panista, cuyo bebé nacerá en el transcurso de esta semana, dijo que su posible candidatura sería con el propósito de reforzar la del abanderado ecologista a la alcaldía regiomontana, Adalberto Madero, quien, a su vez, renunció en días pasados al PAN porque el candidato fue designado “por dedazo”.

Velázquez Valdez explicó: “Ir al Verde es una opción que tengo, aunque no lo he definido. Me he tomado este tiempo para ver pros y contras porque tengo 14 años en el PAN y no es tan fácil desprenderme. Claro que me afectó bastante que me discriminaran, pero ya estoy más tranquila”.

En febrero, la diputada plurinominal protestó públicamente porque, luego de expresar su intención de buscar la senaduría por Acción Nacional, la dirigencia del partido designó la fórmula integrada por el actual alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, acompañado de Alejandra Sada.

Ante ello, la legisladora federal dijo que los directivos panistas no le expresaron que la habían dejado fuera de la competencia por su avanzado estado de preñez, aunque ella considera que todas las señales así lo indican.

“Nadie me saca de la cabeza eso, por cómo se fue dando la situación. Tengo testimonios de compañeras y compañeros, mensajes de WhatsApp donde se me cuestiona demasiado el embarazo y vida personal. Y al momento de tomar la decisión, Alejandra Sada, mis respetos, pero la señora tiene rato fuera de la política. Y si te pones a comparar trayectorias, yo estoy activa trabajando muy fuerte. Cada vez me confirma más que me dejaron fuera por mi embarazo”, dijo.

Velázquez Valdez explicó que los dirigentes del Verde le han planteado dos opciones para que los abandere. Por un lado, le ofrecen la senaduría de Nuevo León; por el otro, le dan el distrito 11 local, dividido entre Monterrey y San Nicolás, con lo que fortalecería el proyecto de Madero Quiroga, quien ya fue alcalde regio.

Aunque actualmente se encuentra incapacitada de sus funciones legislativas en la Cámara de Diputados e imposibilitada de subir a los aviones por recomendación médica, dijo que está al pendiente de solicitudes de gestoría, a las que les da trámite, sin dejar de elaborar los puntos de acuerdo e iniciativas que redacta desde su casa.

La diputada aclaró que después de que nazca su hijo, se tomará únicamente 10 días de descanso, recomendados por la ginecóloga. Luego, se reincorporará a la actividad política y se alistará en las campañas, si es que toma la determinación de participar en las elecciones por el PVEM.