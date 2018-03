La ONU y CNDH alertan por extrema violencia contra mujeres en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En víspera del Día Internacional de la Mujer, la CNDH y ONU-Mujeres alertaron en actos por separado sobre la extrema violencia contra las mexicanas.

Esta mañana, un parque localizado en la colonia Lomas de Virreyes se convirtió en el escenario para el lanzamiento de la campaña #AhoraEsElMomento, diseñado para prevenir y concientizar a la población sobre el acoso sexual, el feminicidio y la discriminación contra las mujeres.

Impulsada por siete agencias de la ONU en México, la Unión Europea; el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Cultura UNAM y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, con el respaldo de la agencia J. Walter Thompson, la campaña arrancó con la instalación de esculturas de símbolos de la mujer sobre el predio, “para recordar y honrar a las víctimas de violencia de género en México”, resaltó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En la inauguración del evento, Jarab hizo un llamado a las autoridades mexicanas “para erradicar este atroz fenómeno”, tras advertir que “no hay excusa para respuestas negligentes en el combate a la violencia feminicida”.

De acuerdo con datos aportados por la ONU, cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo, siendo América Latina y el Caribe la región con más cifras de feminicidios, pues 14 de los 25 países más violentos para las mujeres están en esta zona. En el caso de México, las cifras oficiales reportan siete asesinatos diarios de mujeres.

Con el lema “Alto al feminicidio: el momento es ahora. Ni una menos”, Belén Sanz, de ONU Mujeres, puntualizó que la campaña lo que busca es alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos la igualdad de género.

Igual alertó que esa meta “no será posible si no prevenimos y ponemos fin a la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas. Es una labor imperativa que nos convoca a la acción colectiva”.

Otras agencias de la ONU que participan en la campaña son el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU).

En el Senado de la República, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el incremento de homicidios hacia mujeres a pesar de avances normativos para atender la violencia hacia ellas.

Durante su participación en el foro “El feminicidio en México: Retos y perspectivas de la sociedad civil”, González Pérez destacó que datos contenidos en la “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), apuntan a que en 2015 se registraron mil 755 homicidios dolosos de mujeres, y dos años después la cifra se incrementó 47.29%, al pasar a 2 mil 585.

El ombudsman agregó que, de la cifra de 2015, sólo 389 fueron clasificados como feminicidios, en tanto que en 2017 sumaron 671, un aumento de 72.49%.

El mismo SESNSP documentó 56 mil 422 mujeres víctimas de lesiones dolosas en 2015, y 61 mil 35 en 2017, lo que implica un incremento de 8.2%.

Para el ombudsman, los datos duros llaman a “fortalecer los sistemas de justicia, de capacitar a la policía y a los jueces para eliminar los estereotipos y prejuicios hacia las mujeres”.

También agregó que “es tiempo de mejorar los servicios de apoyo a las sobrevivientes y a sus familias, de encontrar mecanismos de reparación del daño pero, sobre todo, es momento de dedicar planes y presupuestos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas”.

González Pérez recordó que “la gravedad de la crisis” se evidencia en que se han iniciado procedimientos de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 29 entidades.

Pese a la existencia de ese mecanismo, el ombudsman reconoció que la AVGM “no tiene efectos inmediatos en la disminución de los feminicidios, pero sí sienta las bases para comenzar a combatir la impunidad y a posicionar el problema de violencia contra las mujeres en las agendas estatales y municipales”.

González Pérez hizo propuestas al Legislativo de reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al Ejecutivo federal a “fortalecer las instancias federales que atienden la AVGM, para que no recaigan sólo en los institutos de las Mujeres; asegurar que cambios y transiciones de gobierno no obstaculicen o frenen las acciones o las AVGM; hacer públicos los informes de seguimiento en entidades que no decretaron alerta, y fortalecer la presencia de Instituto Nacional de las Mujeres para acompañar y orientar el procedimiento de AVGM y las acciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.